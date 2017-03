Publicado en: Salud, Titulares

Cuando los depósitos de grasa en algunas zonas de cuerpo no ceden con ejercicio o dietas, la liposucción es la alternativa. Se trata de una técnica quirúrgica que permite realizar un remodelado de la silueta mediante la extracción de grasa o tejido adiposo de diversos sitios del cuerpo.

La liposucción, lipoaspiración, lipoescultura, que son las distintas denominaciones de esta técnica, logra un remodelado corporal, permitiendo recuperar la figura. El nuevo contorno corporal se puede apreciar a partir de las 6 semanas de haberse realizado el procedimiento.

Las zonas del cuerpo que pueden ser tratadas son abdomen, muslos, caderas, glúteos, pectorales, brazos y en la papada.

Resultado permanente

Hay quienes, luego de someterse al procedimiento quirúrgico, se quejan por haber perdido el remodelado corporal. Algunos atribuyen el fracaso al cirujano, sin percatarse que el éxito depende, en gran parte, de los cuidados post operatorios, de los hábitos de vida.

La doctora Ana Mercedes Torrealba, médico cirujano plástico, miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial y de la Sociedad Venezolana de Cirugía, explica que el paciente debe atender las recomendaciones . “El éxito de la técnica quirúrgica no depende únicamente del cirujano, el paciente debe asumir el compromiso de seguir las indicaciones, no solo las del preoperatorio también las posteriores al procedimiento”.

Conocer las etapas del post operatorio es relevante. “Una vez que se ha realizado el procedimiento y a lo largo del primer mes, hay que usar una faja y realizar masajes en la zona tratada para controlar la inflamación y facilitar que la piel se adapte al nuevo contorno. Además de la inflamación y las equimosis propias de la intervención, la liposucción deja unas diminutas cicatrices apenas visibles. Luego se indica una serie de recomendaciones para ayudar en la recuperación, una de ellas es el drenaje linfático, que consiste en un suave masaje, en ocasiones acompañado de ultrasonido que ayuda en el proceso desinflamatorio”, señala la doctora Torrealba.

Si hay una acertada selección del paciente, porque no todos son candidatos a este tipo de cirugía, se realiza con una técnica adecuada, se cumple con los cuidados después del procedimiento, los resultados son excelentes y pueden ser permanentes. “El paciente debe cuidarse, cambiar sus hábitos de vida, seguir una dieta balanceada, hacer ejercicios, para evitar aumentar de peso. Si se produjera un ligero aumento de peso de 2 a 3 kilogramos, la cirugía se mantendrá intacta. Sin embargo, si se suman más kilos ya el resultado no será igual, debido a que solo se puede extraer la grasa externa, comienzan a aumentar los diámetros, pero una vez que se pierdan los kilos demás, siempre y cuando sea exagerado, la figura vuelve a exhibir el mismo contorno corporal que se había obtenido”.

La doctora Ana Mercedes Torrealba, enfatiza que no es un método para bajar de peso, sino de moldeado de la figura, que se emplea con éxito en personas que han hecho ejercicios, dietas y la grasa sigue acumulada en determinadas partes del cuerpo. No es un tratamiento estético, sino quirúrgico, por lo que los que desean optar por esta técnica deben tenerlo en cuenta para no caer en ofertas engañosas que pueden comprometer seriamente su salud.