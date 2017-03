Mar 14, 2017 12:00 pm

Este martes la dirigente política María Corina Machado, exhortó a Julio Borges, como presidente de la Asamblea Nacional a “no perder más tiempo” y actuar para que se active la Carta Democrática.

Machado promueve la Carta Democrática junto a otros políticos del país, por la grave situación que se vive en Venezuela.

Diputado @JulioBorges, Presidente de la AN, no podemos perder más tiempo; AN debe actuar hoy: #CartaDemocráticaYA #OEA

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 14 de marzo de 2017