Las sedes donde funcionan las redes públicas de distribución de alimentos en el estado Táchira como Mercal, Pdval o PdMercal, se han observado prácticamente inoperativas durante las últimas semanas, situación que genera preocupación en las comunidades sobre el expendio de productos ante un posible cierre de esos establecimientos, reseña La Nación.

En recorrido efectuado por la ciudad para constatar su funcionamiento, se pudo conocer que en esos lugares ya no habrá venta de alimentos subsidiados, aunque la intención es mantenerlos abiertos al público para compra de otros productos. Incluso se habla de que pudieran ser centros de distribución de los Clap.

En el caso del Mercal de la Unidad Vecinal, una habitante del sector aseguró que solo están vendiendo queso y salsas. “Antes estábamos organizados por el CLAP y nos vendían alimentos regulados de acuerdo con el sector cada 15 días. Ahora estamos a la espera de la famosa caja o bolsa de alimentos que están promocionando y todavía no llegan”, dijo Consuelo.

Censados

Igualmente sucedía en las otras sedes de Mercal en el estado, donde llegaban los productos subsidiados por el Gobierno y eran vendidos a las comunidades organizadas y censadas por el Clap. Caso del PdMercal del Ipasme, que este lunes tenía abiertas sus puertas al público, sin condicionamiento de la venta por terminal de cédula.

“Claro, ahora que no hay productos dejan entrar a cualquiera sin importar la cédula. Pero entré y no hay nada, solo salsa de tomate. Ahora nos toca esperar que nos lleven el mercado a la casa. El problema es que no dicen para cuándo es”, comentó Jacinta al salir del comercio.

Para detallar esta información se trató de contactar a los coordinadores regionales de Pdval y Mercal; no obstante la respuesta obtenida es que no tienen vocerías y deben solicitar autorización a Caracas a los fines de declarar.

Nuevo esquema de trabajo

No obstante, en sus visitas al estado, el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, ha dejado claro que ya está en práctica el nuevo esquema de trabajo que se viene planteando con Mercal, que consiste básicamente en llevar los alimentos casa por casa, tal como anunció el presidente Nicolás Maduro.

Durante una venta de alimentos en el barrio Alianza el pasado fin de semana, aseguró que se trata de romper los paradigmas tradicionales de los Mercales y Pdvales, ya que anteriormente estos espacios atendían diferentes sectores con dos o tres kilos de alimentos.

“Hoy se está entregando un combo de 17 kilos a las comunidades, a fin de disminuir las extensas colas que se pudiesen hacer en los establecimientos”, expresó.

Asimismo el ministro agregó que es satisfactorio tocar la puerta de los hogares tachirenses con la entrega de alimentos, en aras de derrotar la guerra económica: “Lo más importante es el contacto con cada uno de los beneficiarios, ya que a la vez que abrazamos a nuestro pueblo entregando los alimentos, reconocemos las necesidades de la colectividad”.