La Asamblea Nacional debate la tarde de este martes 14 de marzo sobre la declaratoria de crisis humanitaria motivada por la creciente inflación y hambruna en Venezuela.

El diputado Carlos Paparoni y presidente de la Comisión Especial encargada de estudiar la crisis alimentaria, sostuvo que “este año 27 niños han fallecido por hambre, uno de cada dos niños están sufriendo de desnutrición, unos de cada dos venezolanos no come completo, hoy existen 3 millones de venezolanos que buscan comida en la basura, el 80% de los venezolanos están pasando hambre. Hambre, es el legado de este gobierno, el haber expropiado empresas que estaban produciendo, hambre es no entender que el problema es porque no existe la materia prima, que nuestros molino están abandonados porque ustedes no apostaron a lo nuestro. De las 22 millones de hectáreas (…) ustedes acabaron con la producción nacional, hambre es esa inflación que la hace la más alta del mundo, hoy por cada venezolano que tiene hambre existe alguien en el Gobierno que se ha hecho millonario con la importación”.

Indicó que Samar López se ha hecho millonario cuando los venezolanos pasan hambre.

“Samar López Bello se ha hecho millonario con la importación de alimentos, mientras hoy los venezolanos están pasando hambre, para que venga a explicar cómo es el plan de los Clap no está ayudando a la crisis y cómo es posible que se pierden 135 millones de dólares en tres meses, solamente en la compra de cajas de alimentación en sobre precios”.

Asimismo, le pidió al parlamento que cite a Samar López para que rinda cuenta ante los venezolanos.

Además le solicitó al AN que se debe decretar la emergencia alimentaria en el país.

” La Asamblea Nacional necesita declarar crisis alimentaria en el país: emergencia alimentaria porque hay venezolanos muriendo de hambre. Una comisión de alto nivel, que denunciemos y le pongamos cara, nombre y apellido a todos aquellos que se han hecho ricos con el hambre de los venezolanos”, sentenció.