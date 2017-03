Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 14, 2017 12:49 pm





“Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) han sido concebidos para intentar justificar que la crisis alimentaria que vive Venezuela es por causa de la guerra económica, el acaparar y ocultar los suministros que necesita la población”, publicó el portal web de la Unidad.

Con estas declaraciones ofrecidas a Prensa Unidad Venezuela, el Ingeniero Rodrigo Agudo, asesor de la MUD, explicó que los CLAP son un “total fracaso” como modelo alternativo y no representan la solución al problema que sufre Venezuela en materia alimenticia.

El experto expuso tres razones fundamentales: La primera se centra en que los CLAP obedecen a un diagnóstico equivocado de la crisis de comida y desabastecimiento en el país. “La crisis alimentaria en Venezuela no corresponde a una guerra que está haciendo un poder económico para sabotear la gestión de un Gobierno. El problema real está en que por un modelo equivocado que jugó a destruir la producción nacional, no hay alimentos”, reveló Agudo.

Como segundo planteamiento, el también especialista en materia agroalimentaria señaló que los CLAP son la politización de la distribución de alimentos e ideologización como primer requisito para poder entregarlos. “Los beneficiados son quienes simpatizan con el Ejecutivo, una condición que viola los derechos humanos. En el Tratado de Roma se explica que ningún país puede hacer discriminación religiosa, étnica y menos ideológica para comercializar alimentos”.

“Por último, tenemos que la crisis del desequilibrio macroeconómico del país da como resultado que el Estado venezolano no pueda resolver este problema sin llegar a un acuerdo nacional para rescatar la gobernabilidad. En tanto el Gobierno no entienda que más que confrontar a una oposición, tiene que buscar los espacios de consensos e identificar los disensos para poder gestionarlos, Venezuela no podrá disponer de los recursos necesarios para lograr solventar la crisis que tenemos”, concluyó el Ingeniero.