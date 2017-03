Publicado en: Opinión

Mar 14, 2017 6:12 am

ALTO

DESDE SUS ENTRAÑAS: Por mas bolserías CLAP que repartan o por mas panaderías que expropien para convertirlas en lo que son hoy las “exitosas areperas socialistas” (RIP), este régimen no hace sino dar tumbos aferrado a un poder cada vez más ilegítimo y contumaz violador de los derechos humanos de los venezolanos. Desde adentro del PSUV y en toda la periferia roja las críticas son más duras y a viva voz. Para muestra hay muchos “botones”. Si bien todos los economistas serios vienen insistiendo desde hace años que hay que irse a la unificación cambiaria y eliminar el control de cambios, la sorpresa esta semana fue la exministra de la Juventud y miembro del PSUV, la colega Maripili Hernández, cuando desde un portal escribió pidiendo al ocupante de Miraflores “eliminar el control de cambio y quitarle la gallinita de los huevos de oro a tanto sinvergüenza”. Su texto: “En este sentido, este supuesto control de cambio, que no es tal, puesto que en la vida real no controla nada y menos el cambio por el cual se cotiza nuestra moneda, para lo único que sirve, en realidad es para hacer multimillonarios a un grupito de unas 100 o 200 personas, criminales de la peor calaña, vinculados políticamente tanto con la oposición como con el propio gobierno y que, además, utilizan ese mismo capital que se roban a costilla de todos los venezolanos para tratar de derrocar a Nicolás Maduro”. Días antes Juan Barreto, presidente del partido Redes, del Polo Patriótico, afirmaba por Unión Radio -al tiempo que exigía al tribunal supremo de Justicia declarar “la nulidad de la Ley de Partidos Políticos porque es injusta y está fuera de la realidad. pues Juan Mendoza, el magistrado que dictó esa sentencia se equivocó”- que él creía “se debían llevar a cabo profundas rectificaciones en el gobierno de Nicolás Maduro, debe haber un proceso de crítica y revisión, hemos dicho que el diálogo debe ser hacia dentro e inclusivo y no solamente entre los dos bloques polarizados”. El excomandante de la Red de Defensa Integral (Redi), Clíver Alcalá Cordones, lamentaba como la “Constitución ha sido pisoteada” ante la actuación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, pues a su juicio el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, siempre ha monitoreado las críticas a su actuación. Yo sé que él se encuentra encerrado en este laberinto del que no puede salir”, dijo en una entrevista publicada por el semanario Tal Cual. Asimismo, lamentó que el actual liderazgo del país no acepte “consulta ni observaciones porque todo está color de rosa”. A su juicio, parte del panorama venezolano obedece a que las autoridades gubernamentales “viven dentro de una cápsula”. Además, le dijo: “Mira, Padrino, yo a ti no te hago ningún llamado, sino a que seas un soldado venezolano cumplidor del juramento que hicimos de querer una mejor patria, con justicia social; y creo que en este momento nos hemos alejado mucho de eso”. El domingo en La Razón, el exgobernador de Mérida y capitán del 4F (el del tanque contra el Palacio Blanco), Florencio Porras no se ahorró epítetos contra el régimen madurista: “El narcotráfico penetró al gobierno”; “¿Cómo puede llamar a esto? Esto es un gran fracaso, una estafa a la nación”; “Maduro agravó todo y avaló todo, hasta la corrupción y el narcotráfico”; “No hay ambiente democrático. Tenemos un CNE amañado, una oficina del gobierno”. Sobre Chávez fue claro: “Han querido inventar una fábula. Los que no hablan mal de él son poquitos. Por su estilo estalló la crisis. A él le dije: váyase con esos bandidos a un lado”. Sobre los CLAP: “Es un mecanismo de control y corrupción” Su vaticinio: “Este gobierno si sale, lo tumban como sea. Saben que no pueden salir de Venezuela. Tendrán que pagar el mal”.

MEDIO

+EVIDENCIAS DEL FRACASO: Alimenticio: Por Gaceta crean la “Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA), dependiente del Ministerio de Agricultura Urbana, con Erika del Valle Farías Peña como presidente. Tumbos tras tumbos desde que el ministro Elías Jaua (el de la niñera en avión oficial y con revólver en Brasil) con Juan Carlos Loyo a su lado (con su revólver al cinto), comenzó a destruir toda la agricultura, la ganadería y la producción alimenticia nacional. Desde aquellos huertos oligopónicos hasta los gallineros verticales pasando por “la latica” en la que pedía sembrar “en balconcitos” la muy mentada ministra Emma Ortega. Siguen esa onda de roja destrucción con negocios militares-cívicos importando todo para las bolsas CLAP a la que le inventan cantidades repartidas. Igual que hacen con los atendidos por los cubanos en Barrio Adentro y la Misión Milagro. Pinochos rojos…Aviación: Las últimas estadísticas que se tienen comparan los años 2015 y 2016. La flota aérea nacional disminuyó en un 60%. El tráfico de pasajeros se disminuyó en un millón y medio. Hasta el aire acondicionado se minimizó en los aeropuertos del país. Lo único que aumentó fue el maltrato al usuario. Y también el usufrutuo que desde 2006, hace ya once años, viene haciendo la “nomenklatura” cubana de tres aeronaves con siglas venezolanas adquiridas por Citgo para PDVSA, registradas en el SATA y adscritas a la Vicepresidencia. (@HLGNapita dixit). Las siglas son venezolanas para que puedan viajar por el mundo sin estar sujetas al embargo comercial estadounidense, aunque fueron un regalo de Chávez para los hermanos Castro en 2006. ¿Qué me dicen de los dos aviones rusos Ilyushin-96-300 que también le obsequió Chávez a Fidel para que le sirvieran además como sus aviones presidenciales con el logotipo de Cubana de Aviación para sus viajes globales?. Recuerdo cuando Chávez amenazaba a la industria con eliminar “las colitas en aviones de PDVSA”. Buchipluma…Industrial: El cierre de 8000 industrias en los gobiernos de Chávez y Maduro. Como señaló con certeza el presidente de Conindustria: “La economía la maneja gente incompetente para el nivel de responsabilidad que tienen”. Logros de la uniformada robolución…

