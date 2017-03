Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 15, 2017 6:35 pm

El presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, mantiene la tesis que ha venido defendiendo desde hace varios meses: la inmensa crisis política que vive el país solo se resolverá celebrando elecciones libres, secretas y universales. En este sentido señaló que está impulsando la aplicación de la Carta Democrática Interamerica “porque es un instrumento de presión para lograr rescatar el voto en Venezuela”.

Nota de prensa

“El país debe saber, primero que nada, que la Carta Interamericana Democrática, es un instrumento con rango constitucional, es una ley venezolana en tanto está incluida en los Tratados Internacionales. En este sentido lo que estamos pidiendo es que los países miembros demuestren la preocupación que sienten por la crisis venezolana. En definitiva, la Carta Democrática plantea la misma solución que venimos reclamando desde el Parlamento, el voto, que tengamos en Venezuela las elecciones que corresponden este año, unas elecciones generales incluso”, dijo el parlamentario no sin antes destacar que una de las virtudes de dicho instrumento es que pone en manos de todos los venezolanos la solución al problema interno.

A juicio de Borges es sumamente necesario ponerle fin, por la vía pacífica y democrática, a esta grave crisis política, de violencia y económica que ha cobrado vidas inocentes. Agregó que es hora de pasar a vivir en una Venezuela próspera y distinta a la que tenemos hoy.

Recordó que diversos miembros de la Asamblea Nacional han viajado por varios países del mundo, especialmente por países de América Latina con el objeto de impulsar los votos favorables para la aplicación de la Carta Interamericana Democrática y hacer ver que solo a través de unas elecciones generales internas se puede resolver la crisis que hoy se vive en el país.

“Esto va a ayudar a consolidar esta solución democrática que nosotros estamos procurando y que hemos proclamado por todo el mundo entero, es decir, que tienen que haber elecciones en Venezuela y que la única solución del país es pasar por unos comicios en los cuales los venezolanos deciden el futuro del país”, precisó el presidente del Parlamento.

En cuanto a la posibilidad de “sacar” a Venezuela de la lista de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), si no realiza las elecciones que corresponden, tal como lo señaló el Secretario General, Luis Almagro, el diputado Julio Borges indicó que no se está solicitando nada que no corresponda y que esté fuera de la ley. Dijo, solo por citar un ejemplo, que las elecciones de gobernadores están pendientes desde el año pasado.

“Estamos pidiendo los procesos electorales que tocan, las elecciones de gobernadores se las robaron el año pasado, el año pasado se robaron el referendo revocatorio, este año corresponde hacer las elecciones de gobernadores y de alcaldes y además se está pidiendo elecciones generales también. De manera que nosotros estamos muy claros en lograr esas elecciones, de lo contrario el mundo entero, especialmente los 34 países que forman parte de la OEA, terminarán considerando que Venezuela es una especie de país enfermo que se sale del sistema y que está fuera de su propia Constitución”, respondió.

Llamado a los países del Caribe

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges destacó que no es poca cosa la presión que en los actuales momentos se está ejerciendo sobre Venezuela a fin de lograr una salida a la crisis. Agregó que desde Canadá hasta Argentina, pasando por todos los países de América Latina se oye un solo grito: !En Venezuela no hay democracia, en Venezuela hay que forzar que la democracia se cumpla a través del voto!.

Al ser consultado sobre cómo lograr que aquellos países del Caribe que mantienen tratados e intercambios económicos con Venezuela a través de Petrocaribe cambien su visión y apoyen al pueblo Venezolano a través de su voto en el seno de la OEA el presidente del Parlamento, diputado Julio Borges aprovechó la oportunidad para enviar un llamado a los países del Caribe que aún se abstienen de votar en contra de Venezuela.

“Tengan verdadera sensibilidad por lo que pasa en Venezuela, un cambio democrático en Venezuela no significa que vaya a ver un cambio que perjudique nuestra relación de cooperación con los países del Caribe. Eso siempre ha existido en Venezuela y deberá mantenerse. Queremos más bien enviar un mensaje de auxilio al Caribe para que entienda lo que está pasando en el país, para que apoyen no solo al pueblo venezolano sino a un país que ha sido solidario con el Caribe. Esas naciones deben entender que muchos venezolanos se está muriendo de hambre por falta de comida, de elecciones y de seguridad”, dijo Borges al tiempo de explicar que una cosa es la cooperación internacional ajustada a la ley y otra es el chantaje que se ejerce a través del petróleo o los regalos que hacen por caprichos políticos e ideológicos.

– El gobierno reaccionó atacando al Secretario Luis Almagro, qué piensa usted de eso?, preguntó una periodista.

“El gobierno reacciona de esa manera porque no tiene argumentos, que se siente totalmente acorralado por el pueblo venezolano que tiene hambre y que quiere votar. Toda América Latina ya se ha sensibilizado sobre el tema de la crisis en Venezuela, El mundo entero, incluyendo el Vaticano y la Unión Europea ya saben que en Venezuela hay hambre y que las personas se están muriendo por falta de medicamentos. Ya saben que hay una crisis humanitaria en este país, uno de los más ricos del mundo”, respondió Borges.

El parlamentario recordó que ya hay una situación muy diferente en la región, es decir, ya en Colombia, Brasil, Perú, Argentina y República Dominicana, por ejemplo, ya están al tanto de la situación de hambre e inseguridad que vive el país.