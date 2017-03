Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 15, 2017 10:29 am

El espacio “La Bomba” del canal Televen ya cuenta con nueva conductora y se trata de la hermosa modelo, actriz e influencer venezolana Yeimmy Rodríguez, quien se suma al staff de animadores más controversiales de la televisión.

El espacio de entretenimiento, inicia una nueva etapa y su productora ejecutiva Karla Samaniego, asegura haber conseguido la pieza que faltaba ya que “Yeimmy es una mujer bella, sensual y explosiva. Un talento que promete dar mucho de qué hablar y que estoy segura que explotará a la farándula”.

La nueva animadora, es una hermosa vargüense de 24 años, está bajo la representación del estratega de Marketing, Irrael Gómez y su compañía Street Booking, plataforma que está por lanzarse y que estará dedicada al manejo de talentos con potencial en las redes sociales.

Gómez comenta que “es uno de los proyectos de marca personal más integrales que mi compañía (Street Booking) ha encontrado. A Yeimmy la descubrimos en las redes y nos pareció una locura que un talento como ese no tenga la exposición que merece en las pantalla chica y cuando me enteré que en Televen estaban buscando a alguien para La Bomba, no dudé en enviarla ante mi amiga Karla Samaniego quien con su afinada visión la probó y ahora vean el resultado”.

Yeimy Rodríguez es estudiante de Comunicación Social y cuenta con una importante trayectoria como modelo y talento en comerciales para importantes marcas y firmas del país. En esta nueva faceta como animadora comenta que “estoy agradecida con Mi manager por creer en mí y por haberme descubierto en ese inmenso mundo llamado Redes Sociales y a Televen por brindarme la oportunidad de pertenecer al grupo de animadores más temido de la televisión, prometo que se divertirán mucho con mi trabajo”,dijo la joven animadora.

Nota de prensa