Mar 15, 2017 4:30 am

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López denunció a través de sus redes sociales que le fue impedida la entrada al aeropuerto José Joaquin de Oviedo en Guayaquil, este miércoles, por “ordenes del gobierno de Rafael Correa”.

“Estamos llegando a nuestro hermano país Ecuador, y en inmigración nos quitaron los pasaportes, nos tienen retenidas en el aeropuerto de Guayaquil. Las autoridades no nos dejan entrar. Por órdenes del gobierno de Rafael Correa nos impiden la entrada. En inmigración me dijeron que no tenía acceso y que tenía que devolverme. ¿A qué le temen?”, expresó Tintori.

#Alerta Estoy llegando a nuestro hermano país Ecuador, y denuncio que estoy en inmigración y las autoridades no me dejan entrar #DDHH — Lilian Tintori (@liliantintori) 15 de marzo de 2017

#URGENTE Por órdenes del gobierno de Rafael Correa nos impiden la entrada a Ecuador. ¿A qué le temen? #DDHH pic.twitter.com/jpFDkFtzz1 — Lilian Tintori (@liliantintori) 15 de marzo de 2017

Nos acosan en inmigración del aeropuerto de Guayaquil, nos graban y retienen el pasaporte. El Gobierno de Ecuador viola nuestros #DDHH pic.twitter.com/36Io2VjD9p — Lilian Tintori (@liliantintori) 15 de marzo de 2017