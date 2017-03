Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 15, 2017 7:56 am

El Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) sobresale de manera positiva entre otros centros de salud del resto del país, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2017 (ENH) que fue presentada este lunes ante la Asamblea Nacional, reseñó El Impulso.

“Yo quiero hacer una corrección. No estamos entre los mejores, somos el mejor hospital y el mejor estado en cuanto a salud del país”, aseguró sin dudar Ruy Medina, director regional de salud en Lara.

Dijo que en el Hcuamp se realiza un trabajo permanente a pesar de los problemas que no son únicamente la escasez de medicamentos, también está el robo de equipos, la falta de repuestos, un presupuesto deficitario, requerimiento de personal, entre otras dificultades; sin embargo las labores no se han detenido y ningún servicio ha dejado de funcionar, por el contrario, se han inaugurado nuevas áreas de atención.

Medina destacó que en el Hospital Central no solo se da atención a las personas de la región centroccidental, sino que además llegan referidos de estados como Barinas, Cojedes y Trujillo, mientras que Yaracuy, Portuguesa y Falcón realizan la mayor cantidad de envíos, la cual se contabilizó en el 2016 en 1.641 atendidos de dichas entidades.

“Lo único que nos mandan es el papelito de la referencia”, denunció el directivo debido a que en reiteradas oportunidades han solicitado a los gobiernos de dichos estados hacer una contribución, pero no se ha tenido respuesta.

El hecho de atender a esa cantidad de pacientes ajenos a Lara significó para el Hospital Central un gasto de 261 millones de bolívares, monto que supera el presupuesto que se otorgó para la compra de material médico.

Una de las mayores deficiencias en el Hcuamp es con respecto al personal, tanto médicos como enfermeras; realidad que se repite en todo el estado en donde son necesarios al menos 614 galenos y 270 enfermeras.

Si bien en el centro de salud actualmente se tienen 8 pabellones activos de los 27 que posee, el director señaló que es algo en lo que ya se está trabajando y que, a pesar de no estar todos operativos en el 2016 se realizaron 15.844 cirugías, entre emergencias, electivas y cesáreas.

En Lara existen 22 pabellones funcionando, lo que le permitió a la entidad salir del promedio a nivel nacional y establecerse en un buen nivel. Esto considerando únicamente las instituciones que están bajo el mando de la gobernación.

Asimismo, si bien el laboratorio está a un 50% de sus funciones por no contar con los reactivos necesarios, se hicieron 168.214 exámenes el año pasado. Asimismo pudieron atender 1.004 radioterapias y quimioterapias.

Por supuesto, las autoridades de salud en el estado no se conformarán con esto y continúan haciendo lo correspondiente por brindar la mejor atención posible y bajar a cero la cantidad de pacientes en espera de operación que hoy se mantiene en 785 personas que no han podido ingresar por falta de espacio o por no contar con los materiales médico quirúrgicos necesarios.

Igualmente, otra de las evaluaciones realizadas en la ENH fue referente al servicio de nutrición hospitalaria, otro de los puntos que pueden considerarse débiles debido a que desde hace aproximadamente 10 años están a la espera de que se culmine el comedor, no solo del Hcuamp, también del Hospital Luis Gómez López; situación que ha mantenido tan importante área como un espacio no óptimo que no permite ofrecer lo mejor a los pacientes de dichos centros de salud.