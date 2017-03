Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 15, 2017 9:05 am

La activista por los derechos humanos de los presos políticos y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró este miércoles que el presidente Rafael Correa ordenó su expulsión de Ecuador luego de retenerla en el aeropuerto de Guayaquil.

LaPatilla.com

“Al llegar a inmigración me retuvieron el pasaporte y me dijeron que por órdenes de Rafael Correa no podía entrar a Ecuador”, expresó Tintori a través de su cuenta en la red social Twitter.

Indicó también que “el presidente Correa está haciendo lo mismo que hace Nicolás Maduro, está violando los derechos humanos de los ciudadanos y me expulsa de Ecuador porque es cómplice de la dictadura de Maduro, no quiere que hablemos del cambio con nuestros hermanos”.

Adelantó por esta misma red que “seguiré luchando por la libertad y los Derechos Humanos de mi país y de los ecuatorianos ¡El 2 de abril tienen la oportunidad del cambio en Ecuador!”.

Se espera que Tintori ofrezca una rueda de prensa desde el Aeropuerto Internacional de Miami, puerta D de American Airlines, donde explicará con detalles lo sucedido en Ecuador.

Seguiré luchando por la libertad y los #DDHH de mi país y de los ecuatorianos ¡El 2 de abril tienen la oportunidad del cambio en Ecuador! pic.twitter.com/VQYCzEEXJM — Lilian Tintori (@liliantintori) March 15, 2017

Luego de 5 horas retenida en el aeropuerto de Guayaquil sin mi pasaporte, me estoy montando en un avión. @MashiRafael me expulsa de Ecuador. pic.twitter.com/FJviGt9G0E — Lilian Tintori (@liliantintori) March 15, 2017