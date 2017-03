Publicado en: Actualidad, Nacionales

El presidente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), Marcelo Monnot, denunció el estado de la Gran Misión Vivienda Venezuela, pues en los últimos 14 años se ha invertido 2,29 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en la construcción de viviendas, sin embargo, se tiene como resultado estar por debajo de la inversión que se debió obtener y ahora Venezuela se encuentra en un nivel comparativo con Ecuador, Guatemala y Paraguay.

“Hablando del ranking de la infraestructura latinoamericana, el año pasado, Venezuela bajó dos puestos y actualmente solo Paraguay nos supera, como el país que menos inversión tiene en infraestructura, por el camino que vamos, estamos descendiendo los puestos donde Panamá es el país más competitivo, y Venezuela en el año en curso pase a ser el peor país cuando en desarrollo de infraestructura se trata”.

Asimismo, anunció que la situación es muy grave porque en el país no hay inversiones; el CIDEZ y la Comisión de Viviendas del gremio, esperan recibir respuesta y una explicación sobre los hechos de corrupción en las construcciones de viviendas del país, debido a que en mayo de 2016 el presidente de la República Nicolás Maduro aseguró que se habían invertido 773 mil millones de dólares para construir un millón 22 mil viviendas, es decir, que cada vivienda tiene un costo de 71 mil 370 dólares, pero en octubre del mismo año, dijo que se habían invertido 95 mil millones de dólares y se habían construido 1 millón 170 mil viviendas, la inversión de 71 mil millones pasó a 81 mil 896 dólares, esto da como resultado que cada vivienda cuesta en 160 mil dólares; es por ello que hay una incongruencia en los datos que el mismo Gobierno ofreció.

“Algo que no entendemos es que en cualquier país de Latinoamérica, las viviendas construidas tienen un costo de 45 o 50 mil dólares, pero el Gobierno venezolano la está vendiendo en 71 mil 90 mil y hasta en 160 mil dólares, queremos que el gobierno nos explique qué está haciendo con esos recursos; según la encuesta Datanalisi cms el 93 por ciento de la población no ha sido beneficiada de ninguna vivienda nueva o algún programa de gobierno en los últimos 17 años. Si llevamos esta comparación en cuanto a vivienda, 509 mil han sido construidas en los últimos años, hay un déficit de casas nuevas que no entendemos; partiendo de la premisa, de que el gobierno si construyó el millón 160 mil viviendas, suponemos que fueron 510 mil nuevas y las otras remodeladas, si es así, en Venezuela se han invertido 18 mil millones de dólares, si le restamos eso a lo que han invertido que son 95 mil millones, faltarían 76 mil millones de dólares y queremos saber dónde están”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Viviendas del CIDEZ, José Contreras, afirmó que en el estado Zulia no se aleja de la realidad nacional y las incoherencias del Gobernador del Estado Francisco Arias Cárdenas les llama la atención, puesto que en la Memoria y Cuenta del 2015 anunció que había ejecutado para el Zulia, 81 mil 574 viviendas, pero el CIDEZ el mismo año anunció que solo se había ejecutado 73 mil viviendas.

“Para la Memoria y Cuenta del año 2016, Arias Cárdenas anunció que habían ejecutado 151 mil 260 viviendas, en una entrevista dijo que eran 47 mil 396, pero en otra entrevista manifestó llegar a las 120 mil y estaba por alcanzar la meta de su gestión de gobierno, que son las 200 mil viviendas para la región. Existe un déficit de 400 mil viviendas en el estado para que todo zuliano tenga su casa”.

Del mismo modo, aseveró que si eso fuera real, entre el marco ejecutado del año 2015 que fue de 81 mil casas hasta el 2016 con un total de 151 mil viviendas, hay una diferencia de 69 mil 680, por lo que Monnot pregunta dónde están esas construcciones; pero lo más grave aún es el promedio de entrega mensual que el Gobernador del Zulia había dado de 571 viviendas, pero para este año tiene un anuncio de 57 mil viviendas, y para poder ejecutar la cuota se debió elaborar un promedio de 5 mil viviendas mensuales y hasta ahora solo produce un promedio de 571 viviendas.

“Si hay una inversión de 29 mil millones de dólares, en las cifras enmarcadas por ellos como ejecutadas, pero el presidente Maduro había anunciado que el costo era de 51 mil millones de dólares, entonces si fueran ciertas las cifras, al Zulia se le ha ejecutado esa cantidad de viviendas pero el dinero en el estado serían de 29 mil millones y solo se han invertido 9 mil millones de dólares, que pasó con los 20 mil millones, donde están y donde están también las 79 mil viviendas no ejecutadas pero sí cobradas y facturadas”.