Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 15, 2017 12:06 pm

El médico cirujano Julio Castro, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCV y miembro de la ONG Red de Médicos por la Salud, precisó que la Encuesta Nacional de Hospitales 2017 recoge que 51% de los pabellones de los hospitales públicos no funcionan y solo está disponible el 36% de las camas. “En el sector privado con mucho menos camas atienden el 50% de la oferta”, reseña Unión Radio.

No obstante, advirtió que las clínicas privadas están comenzando a sufrir escasez de reactivos y presentan problemas en los laboratorios, radiología y en tomografía y “empiezan a tener intermitencia en el servicio”.

“El servicio privado de salud ha asumido buena parte de la atención de aquellos que tienen cobertura de seguro pero también la crisis los va afectando”, enfatizó.

Destacó que, según datos de la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) de las universidades Central, Católica y Simón Bolívar, 50% de los venezolanos no tienen seguro de salud. “Eso hace que esas personas tengan que ir al sistema público que está en coma profundo”.

Servicio de nutrición

Al referirse al aspecto nutricional en los hospitales públicos, Castro destacó que se paso de 60% de servicio intermitente a 70% de servicio cerrado “lo que significa que un servicio de nutrición que es parte de la medicación de un paciente, no puede ser administrado por el hospital y la gente tiene que buscar la comida en su casa”.

“El servicio de nutrición no está en capacidad ni siquiera de darle nada de alimento a ese paciente y eso es terrible”, aseveró Castro.

El doctor Castro resaltó que, según datos oficiales de MinSalud, la mortalidad neonatal aumento 100 veces de un año a otro, y la mortalidad general en los hospitales pasó de 3% a 30 %. “Si los datos son tan elocuentes y no se dan cuenta, no sé que hay que hacer. (…) Mas allá de la indolencia, creo que no le importa al gobierno la salud de los venezolanos”.

Inversión en salud

Denunció que, según datos que el Banco Central de Venezuela (BCV) envía a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje de inversión en el sector salud, como fracción del PIB, bajó de 8% a 3.5% en los últimos 5 años”.

Sentenció que la poca inversión destinada el sector sanitario tiene “destinos difíciles de entender porque hay ministros con expedientes de corrupción auspiciados por la Contraloría, hay hechos que tienen que ser verificados por estar inmersos en aspectos de corrupción que deben ser aclarados”.

En Vargas

Por su parte, Danny Golindano, residente de tercer año de hematología del Hospital Vargas y coordinador de Red de Médicos por la Salud, precisó que la situación en el Vargas en muy grave debido al 97% de escasez de reactivos “lo que dificulta la posibilidad de dar un diagnóstico preciso a un paciente”.

Destacó que muchos pacientes oncológicos mueren debido a la imposibilidad de precisar su diagnóstico a tiempo y “cuando los tratas te encuentras con la necesidad de un medicamento o un quimioterapico, hoy día mueren muchos por no tener el tratamiento”.

Camas

Golindano detalló que según, la Encuesta Nacional de Hospitales 2017, de 16 mil 638 camas evaluadas, aproximadamente 39% está inoperativo, es decir 4 mil 800 o 5 mil camas sin uso.

Destacó que el éxodo de médicos venezolanos al exterior también está afectando el funcionamiento de los hospitales. “No solamente se están yendo residentes sino especialistas (…) Se van porque el Venezuela no tienen calidad de vida, no tienen cómo crecer como profesionales y por la inseguridad que los impacta desde el punto de vista psicosocial”.