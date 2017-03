Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 15, 2017 1:59 pm

La Fundación Teatro Teresa Carreño recibe a la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar que presentará nuevamente su Tributo a Queen, esta vez acompañada por la Orquesta Sinfónica Juvenil, el Coro Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar, el Coro de Ópera Teresa Carreño y, como invitados especiales, los cantantes Gilberto Bermúdez y Ninoska Camacaro, junto al guitarrista Nicky Scarola.

Nota de Prensa

El espectáculo es una coproducción con Oz Producciones y Amarú Producciones y tendrá lugar en la Sala Ríos Reyna los días viernes 7 y sábado 8 de abril a las 5:00 pm.

La dirección estará a cargo del maestro Daniel Hurtado y contará con la participación de más de 200 artistas en escena, iluminación y vestuario acorde con la estética y las diferentes etapas del grupo Queen. El público podrá disfrutar de los clásicos más emblemáticos de la banda británica como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life”, “Princes of the universe”, “Somebody to love, We are the champions, “Don’t stop me now”, “Another one bites the dust”, y muchos otros.

El maestro Daniel Hurtado opinó que “Queen logró en su música una universalidad única, donde no sólo logró perdurar en el tiempo como lo ha demostrado la historia, sino que también es apreciada por niños, jóvenes y adultos. Esto hace de Queen un tributo especial para interpretar por parte de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar”.

Queen fue fundada en 1970 y todavía permanece activa. Ha editado 15 álbumes de estudio, siete álbumes en vivo y numerosas recopilaciones que han vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo, ubicando a la banda entre las más exitosas de todos los tiempos. Su fallecido vocalista Freddie Mercury está considerado como uno de los mejores cantantes de la historia del rock, igualmente su guitarrista Brian May, quien aparece en los listados de los más destacados e innovadores en las publicaciones musicales de mayor prestigio. La música de Queen ha sido vital en el desarrollo del rock, siendo influencia directa en otros sub-géneros como el heavy metal, el rock sinfónico- progresivo, el glam y el pop-rock.

Este espectáculo musical se ha presentado anteriormente en varias ciudades y teatros pero este nuevo montaje promete superar las pasadas ediciones debido al ambicioso trabajo de producción que está previsto, así como por el número de artistas involucrados. El maestro Hurtado considera que el éxito del Tributo a Queen también se debe al trabajo novedoso que hicieron los arreglistas, incluyéndolo, junto a Igor Martínez, David Pedrosa, Manuel Aumaitre, Jorge Rojas y Diego Camus.