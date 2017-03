Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 15, 2017 11:53 am

Este martes fue aprobada en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP). El diputado Rafael Guzmán, propulsor de la Ley, indicó que “con la aprobación de la LOAFSP pondremos fin al despilfarro que ha sufrido la Nación durante años por la irresponsabilidad de quienes están en el poder. Esta Ley velará para que nunca más el presupuesto nacional sea la partida secreta del presidente de turno tal como ha ocurrido con Nicolás Maduro, quien ha violado los principios de legalidad, eficiencia y transparencia, en el manejo de los recursos de todos los venezolanos”.

Nota de Prensa

Guzmán, quien preside la Subcomisión de Políticas Financieras y Tributarias de la AN, señaló que “nuestro pueblo está atravesando la peor crisis económica que recordemos, nuestro pueblo no aguanta más mentiras. Los venezolanos no aguantan más corrupción de los que acabaron con la producción nacional y hundieron al país en esta crisis. Nuestro pueblo quiere que se le hable con la verdad, se le hable claro, y digamos sinceramente dónde estamos parados y cuándo comenzaremos a recuperarnos. La LOAFSP nos da la posibilidad de ser transparentes, de ser responsables frente al ciudadano y frente al país. Esta Ley pondrá coto a la corrupción que desangra al país y procura que el dinero que es de todos, beneficie a todos por igual”, dijo.

Rafael Guzmán explicó que durante las 17 modificaciones hechas a la LOAFSP, existieron extravíos en los términos de ingresos ordinarios y los diferenciales cambiarios. “Hicieron todas estas modificaciones con el único propósito de beneficiar al Gobierno y no a los venezolanos. El Ejecutivo Nacional no ha cumplido con su obligación de llevar la Cuenta General de Hacienda, tiene 18 años en mora lo que hace que no haya claridad en las cuentas públicas”.

Finalmente, el diputado Rafael Guzmán señaló que “la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que fue aprobada por este poder legislativo es para el futuro, para que más nunca un gobierno irresponsable le dé la espalda al pueblo cuando de ingresos y recursos se trata. Cada venezolano tiene derecho a saber en qué se gasta el dinero que ingresa al país, y el poder ejecutivo tiene que estar sometido al control y la vigilancia por parte de la Asamblea Nacional y por las comunidades”.