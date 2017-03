Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 15, 2017 11:21 am



El vídeo parodia incluye una imagen donde el cantante de rap Snoop Dogg le dispara un arma de juguete a las versión payasa de Trump, en alusión a la “payasada” de la policía y la violencia del Estado norteamericano contra los ciudadanos, reseña Variety.

Abogado personal de Trump, Michael Cohen considera que “Snoop le debe al presidente una disculpa”, dijo. “No hay absolutamente nada gracioso en un intento de asesinato de un presidente, y estoy realmente impresionada con él porque pensé que era mejor que eso.”

“No estoy muy seguro de entender el valor artístico de tener a alguien vestido como Trump y disparar un arma a él”, agregó Cohen. “Desde luego, no habría aceptado si era presidente Obama. Desde luego, no acepto como presidente Trump, y para ser justos, no es divertido, no es artística. ”

El video fue inspirado por la muerte de Philando Castile, víctima desarmada de una parada de policia que salido mal y, como algunos sostienen, un incidente de violencia policial alimentado raciales.