Mar 15, 2017 11:33 am

Donald Trump arremetió el miércoles contra Snoop Dogg tras la difusión de un video en el que el rapero, con una pistola de juguete, hace el gesto de dispararle al presidente, representado como un payaso, reseña AFP.

“¿Pueden imaginarse cómo sería la protesta generalizada si @SnoopDogg, carrera fallida y todo, hubiera disparado contra el presidente Obama? ¡Motivo de cárcel!”, lanzó en un tuit matutino el mandatario.

La mayoría de los actores que aparecen en el video que se titula “Lavender”, lanzado el lunes, están maquillados como siniestros payasos.

Uno de ellos imita a Trump, con su característico pelo rubio, la piel bronceada y una gruesa corbata roja, frente a un escritorio que asemeja el de la oficina presidencial en la Casa Blanca, llamada en la pieza “Casa del Payaso” (“The Clown House”).

Identificado en el clip como Ronald Klump, el payaso levanta las manos arriba como si fuera detenido por Snoop Dogg, que dispara una pistola de donde sale un pañuelo rojo con la palabra “Bang”, recordando la estética de los cómics.

“Siento como que hay mucha gente haciendo discos ‘cool’, divirtiéndose, yendo a fiestas, pero nadie está lidiando con el verdadero problema con este… payaso como presidente”, declaró el veterano rapero a la revista Billboard.

El senador estadounidense Marco Rubio, uno de los pocos miembros del Partido Republicano que reconocer ser fan del hip hop, criticó el video diciendo que “los presidentes han sido asesinados en este país en el pasado”.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017