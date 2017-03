Mar 15, 2017 6:27 am

La compañía Twitter admitió hoy que varias de sus cuentas, algunas vinculadas a instituciones, ONG o personalidades, fueron jaqueadas con mensajes de apoyo al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

En un comunicado, Twitter dijo que ha sido víctima de un sabotaje que afectó a un número de cuentas durante varias horas de la mañana, sin especificar el número ni sus titulares.

“Nuestros equipos están trabajando a buen ritmo para tomar medidas directas que aborden este problema”, aseguró la compañía, que ha localizado “el origen de este sabotaje” y ha bloqueado todos sus permisos de acceso a la red social.

Decenas de cuentas en el Twitter de corporaciones internacionales, desde grandes medios de comunicación a organizaciones humanitarias, fueron pirateadas hoy durante horas y alteradas con mensajes a favor de Erdogan.

Entre las instituciones afectadas están Unicef, Amnistía Internacional, determinadas cuentas de medios como la BBC, Reuters, Forbes, Russia Today en español, el diario alemán Die Welt y el club de fútbol Borussia Dortmund.

Los mensajes incluyen una cruz gamada, los términos “Alemania nazi” y “Holanda nazi” y la frase: “Esta es una pequeña bofetada otomana. Nos veremos el 16 de abril. ¿Qué dije? Aprende turco”.

La fecha se refiere al día del referéndum constitucional en el que los turcos votarán si entregan todo el poder ejecutivo al presidente, actualmente Erdogan.

Se trata de una reforma que ha causado polémica en Turquía y enormes tensiones con varios países europeos, entre ellos Holanda y Alemania, que han impedido celebrar en su territorio mítines de ministros turcos.

El mensaje pirata incluye un vídeo de Erdogan y se presenta como un respaldo al mandatario en su enfrentamiento con los Gobiernos y medios de comunicación europeos.

El lunes tuvo lugar un incidente similar en Holanda, donde piratas, supuestamente turcos, secuestraron varias páginas web, entre ellas la del Museo de la Guerra holandés y de una organización de voluntarios cristianos, reemplazando su contenido con mensajes a favor de Erdogan.

En aquel caso, los piratas firmaban su acción con la frase “Somos otomanos, somos Turquía, somos ‘akinci'”, en referencia a un tipo de jinetes otomanos famosos por sus razias de saqueo, un nombre que usa también un grupúsculo terrorista turco de ideología islamista ultranacionalista. EFE

Earlier this morning our Twitter account was hacked. We’ve now deleted the hacked tweet and investigating what happened. Apologies & thanks

— AmnestyInternational (@amnesty) 15 de marzo de 2017