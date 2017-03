Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 15, 2017 11:32 am

“Más que amenazas de expropiación, lo que queremos es que nos vendan la harina, porque en el Táchira es una tradición hacer el pan regulado y siempre hemos atendido al pueblo”, dijo el ingeniero Ramón Hernández, directivo del Consejo de Panaderos de la entidad, reseña La Nación.

Junto a representantes del sector panadero del estado Zulia, Hernández mostró su preocupación, porque sin harina no pueden hacer nada: “Ya en Táchira tenemos 800 panaderías, de las mil 153 existentes, sin harina de trigo; y las que tienen, sólo les alcanza para unos 15 días”, dijo.

Repuso que la situación es grave porque la cuota que tenían mensualmente en el estado es de 138 gandolas con harina de trigo y sólo llegaron seis: “Es decir, el único problema es que no hay harina. En el país se requieren de 120 mil toneladas mensuales para cubrir las 11 mil panaderías a nivel nacional. Y hasta este momento el Estado solo ha importado 60 mil toneladas, es decir hay un déficit de 80 % de lo que se debió haber importado”.

“En Táchira se consumen 4.500 toneladas y hasta este momento lo único que ha entrado son mil toneladas, es decir un déficit de 90 %, generando desabastecimiento del pan y con ello, unas 800 panaderías cerradas de las 115 existentes”, reiteró Hernández.

Repuso que las panaderías no necesitan ningún reglamento para producir porque eso lo hacen regularmente y todos los días con el pan regulado.

Harina colombiana

Destacó que en la actualidad algunas panaderías con capacidad económica pueden comprar harina de trigo en Colombia; pero el precio está en 125 mil el bulto y la venezolana cuesta 12 mil bolívares: “Difícilmente un pequeño panadero podrá adquirir el producto desde el hermano país”.

El Consejo de Panaderos del estado Táchira estudia un proyecto a futuro de sembrar trigo en regiones como La Grita, El Cobre y San José de Bolívar, donde se han dado algunos experimentos que sólo necesitan que el Gobierno les apoye para acabar con esta importación, ya que con esa producción desde la zona de montaña del Táchira se pudiera abastecer la región andina y parte de la zona sur del Lago de Maracaibo.

“Producción de pan no se soluciona con amenazas de expropiaciones”

La situación de la disminución de producción de pan no se soluciona con amenazas y expropiaciones, afirmó el presidente de Fedecámaras-Táchira, Daniel Aguilar, indicando que la solución está en importar el trigo necesario para producir la harina suficiente para las panaderías y fábricas de pasta.

“Si no hay producción de trigo, en el Táchira, por ejemplo, donde tenemos más de 1.200 panaderías, y en el resto del país, seguiremos presentando las vitrinas vacías, panaderías cerradas y poca producción del pan”, señaló.

Sostuvo que la solución son 120.000 toneladas de trigo mensuales, para poder mantener los molinos trabajando diariamente, “generando empleo, produciendo harina y que en nuestras panaderías no falte el producto, porque lo poco que llega de harina no es suficiente para cubrir la demanda de la industria y hay que recurrir a la importación desde Colombia, saliendo el bulto de harina puesto en las panaderías en algo más de 140 mil bolívares y al pueblo y a los funcionarios no se le dice la verdad”.

“Sabemos que hay un subsidio para la harina procesada en nuestros molinos nacionales, pero esta producción no alcanza porque el trigo importado no es suficiente, no podemos seguir alimentando los egos y afirmando cosas contrarias a la realidad, al pueblo hay que decirle la verdad, porque las experiencias fallidas están a la vista: las areperas socialistas, la ruta de la empanada, los gallineros verticales; ya está bueno de seguir amenazando a quienes con todas las limitaciones impuestas invierten, generan impuestos y producción para el país”, concluyó.