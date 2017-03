Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 16, 2017 7:50 pm

Los increíbles dotes musicales de Simón Rondón, una vez más dejaron el nombre de nuestro país muy en alto.

Pese a que resultó ser un número más en la cifra de los venezolanos que emigran al extranjero en busca de un mejor futuro, este “criollito” consiguió triunfar haciendo lo que practicó desde que tenía seis años.

En efecto, el video de este violinista interpretando el conocido “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en el metro de Madrid, alcanzó más de deis millones de reproducciones en tan solo una semana.

“Llevo tocando aquí desde enero y no me esperaba esto en menos de dos meses (…) Lo del vídeo ha sido una sorpresa (…) Hago versiones de canciones y, si la gente no las reconoce o veo que no triunfan, las saco del repertorio”, dijo Rondón.