Mar 16, 2017 2:45 pm

El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, se refirió a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional contra la producción y distribución de pan en las panaderías del país; y aseguró que son parte de de un atropello más para no reconocer que la crisis está en el modelo que impulsa el presidente Nicolás Maduro.

Nota de Prensa

“¿Cuánto creen que tardará el pan en desaparecer de la mesa de los venezolanos, si el Gobierno continúa con estas políticas? Tenemos que recordar que ésta es la misma gente que controla prácticamente todos los espacios de producción y que es responsable del desabastecimiento generalizado de productos básicos. Siguen condenando a los venezolanos a pasar hambre y amenazar a las panaderías no es la solución a la crisis alimentaria que hay en el país, expresó Borges.

El parlamentario aseguró que todo los venezolanos saben muy bien que no existe ninguna guerra económica, y agregó que es imposible que las panaderías produzcan pan si no tienen materia prima. “El Gobierno controla todas las importaciones y la asignación de divisas en materia de alimentación por lo que es ilógico que pretendan que las panaderías puedan vender pan si no se les otorga la harina correspondiente”.

Borges añadió que un mayor control sobre los sectores productivos del país, sólo acentuará los niveles de corrupción, desabastecimiento y pobreza en el país. Asimismo reiteró el trabajo que desde la Asamblea Nacional están realizando para atender la crisis alimentaria. Anunció que el plan de trabajo incluye la aprobación de un Proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria, seguir profundizando en las denuncias de los CLAP, visitar tierras y fábricas expropiadas, así como identificar y sancionar a quienes están involucrados “en acciones que han llevado al venezolanos a morir de hambre”.