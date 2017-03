Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 16, 2017 5:18 pm

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, acudió ante la Defensoría del Pueblo, con el fin de consignar un documento para exigir la liberación de 18 presos políticos a quienes les emitieron su boleta de excarcelación, algunos desde año pasado y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin, se niega a ejecutar la medida y los mantiene privados de su libertad ilegalmente.

Nota de prensa

La presidenta de la mencionada instancia parlamentaria, la diputada por Miranda, Delsa Solórzano, acompañada de los integrantes de la Comisión, y familiares de las víctimas privadas de su libertad, manifestó que han acudido nuevamente a este organismo a recordarle al Defensor del Pueblo Tarek William Saab, los casos de violación de Derechos Humanos.

“Estamos consignando las denuncias ante la Defensoría del Pueblo, a pesar que el Defensor Tarek Willian Saad ha dicho de manera cínica que en Venezuela se respetan relativamente los Derechos Humanos, cuando los Derechos Humanos se respetan o no. Además ha señalado que él no tiene conocimiento de que hayan ciudadanos que tienen boleta de excarcelación y no se ha ejecutado la orden del tribunal. Ha dicho que tampoco tienen conocimiento de que hay ciudadanos presos políticos en prisión que necesitan ser trasladados por razones de salud”, declaró Solórzano.

Dijo que en el seno de la Comisión de Política Interior han recibido denuncias de 18 familiares de presos políticos 14 de ellos, son los funcionarios de la Policía de Chacao, que tiene boleta de excarcelación desde el año pasado y el Sebin se niega a ponerlos en libertad. Así mismo se refirió al caso del joven Alejandro Zerpa, quien se encuentra en delicado estado de salud.

“Estamos consignado denuncias del preso político Alejandro Zerpa, quien se encuentra recluido en el Sebin, en delicado estado de salud y debe ser trasladado con urgencia al Hospital Militar, porque se encuentra en riesgo su vida. El Trabajo del defensor del Pueblo es garantizar la vida la seguridad y los Derechos Humanos en general de los venezolanos y particularmente de las personas que se encuentra privadas de su libertad”, explicó.

“Detrás de esas mascaras ocultan los rostros de los asesinos del pueblo de Venezuela”

Por otra parte, la diputada condenó la actuación de las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) en el sector Los Jardines del Valle, que dejó un saldo de 9 personas muertas y 50 detenidos, el pasado 10 de marzo, donde los uniformados lucieron unas “mascaras de la muerte”, violando la Constitución Bolivariana de Venezuela y los estándares internacionales.

“Una vez que le pusieron la H a las OLP, dijimos que lejos de humanista, serían de Homicidio y eso es lo que lamentablemente está pasando. Se están ejecutando estas acciones al margen de la ley, violando la Constitución en su artículo 44 que establece que no se puede practicar detenciones si la persona no está debidamente identificada, igual lo señala La ley del Servicio de Policía Nacional, incluso deben tener una placa con su nombre y apellido. Se está violando la Constitución, las leyes y los Derechos Humanos. Peor aún las personas que han resultado fallecidas en estos operativos no son delincuentes, que ni siquiera tienen antecedentes penales dicho por la fiscalía y el defensor del pueblo y si lo fueran este no es el procedimiento legal, porque en Venezuela no existe la pena de muerte, y si así lo fuera tendría que pasar por todo un proceso de la Administración de Justicia”, señaló.

Agregó que el gobierno detrás de esas mascaras “esconde los rostros de los asesinos del pueblo de Venezuela”. Explicó que los que dan las órdenes son actores intelectuales y los materiales los que las ejecutan, tal como lo señala el Derecho Penal. “En la Comisión de Política Interior reposan más de dos mil denuncias de violación de derechos humanos por parte de las OLP y la denuncia de lo que sucedió en los jardines del Valle ya llegó al seno de la Comisión y una vez analizado el caso vamos a llevarlo a la plenaria”.

Por su parte, el diputado Teodoro Campos, miembro de la mencionada Comisión, señaló que también consignaran el documento a la Sede del Sebin para exigirle al Director el General González López que liberen a los funcionarios policiales que se encuentran privados de su libertad, quines tienen casi un año con boleta de excarcelación.

“Estos funcionarios tienen libertad plena ordenada por los fiscales y los jueces y sin embargo continúan privados de su libertad. El mundo debe saber que en Venezuela se está violando sistemáticamente los Derechos Humanos. Además las condiciones de reclusión de los detenidos no se adaptan a los estándares en materia de Derechos Humanos”, dijo Campos.

Finalmente la abogada Pierina Medina, familiar de Venus Medina, una de los 14 funcionarios de la Policía de Chacao privados de su libertad injustamente, posee desde hace ocho meses su boleta de excarcelación al igual que sus compañeros y aun no los liberan.

“Estamos aquí tomándole la palabra al defensor del Pueblo Tarek William Saab, quien dice que con la boleta de excarcelación ya nuestros familiares deberían estar libres. Por eso acompañamos hoy a los integrantes de la Comisión de Política Interior a la Defensoría del Pueblo, para que nos expliquen por qué estos funcionarios aún están detenidos en condiciones deplorables. Nuestros familiares ante este acto de negación de justicia están muy deprimidos, se les está deteriorando su salud física y mental. Por eso estamos aquí para exigir su inmediata libertad”, indicó la abogada.