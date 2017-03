Publicado en: Opinión

Leo esta nota en un portal web: El Gobierno bolivariano está investigando la presunta corrupción en un contrato de 1.3 billones de dólares entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y PetroSaudí. Aparentemente el llamado PROCURADOR recomendó, el pasado 6 de marzo, a la Fiscalía investigar este hecho irregular, por malversar “fondos públicos” “pagando tarifas infladas”. No sé si reírme o enojarme…

Vale la pena recordar que tres días después de la derrota del chavismo el seis de diciembre del 2015, Pedro León, llama a un chat de Blackberry colectivo donde, participan políticos, gerentes y hasta militares del chavismo, y, deja el siguiente mensaje : “Camarada, rodilla en tierra, recuerden que la Asamblea puede ser disuelta por el Presidente”. En un vídeo en un acto de trabajadores petroleros con el presidente Nicolás Maduro, aparece el personaje: Pedro José León Rodríguez, saludando al jefe de Estado, después que, toca tambores.

Tambores de fiesta. El privilegio de ser y formar parte de la revolución, lo dejo tocar en la que, parece la interminable rumba de Petróleos de Venezuela.

De aspecto bonachón, obeso y aparentemente discreto, este era el hombre fuerte en BARIVEN y Director Ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco. Contra el jefe de BARIVEN, (Pedro León, así se le conoció, a secas) se presentó una denuncia en años pasados, ante la Contraloría General de la República, según el expediente, firmado por un ex gerente de PETROPIAR de nombre Daniel Mancilla portador de la cédula de identidad 5.521.33.

La denuncia se repitió cuando el entonces diputado y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Richard Arteaga, recibió, la petición formal de Luis Vázquez, del Frente Anticorrupción para consignar pruebas contra el jerarca petrolero.

El mismo Richard Arteaga, debe tener en su poder, desde el mes de febrero de 2016, la denuncia de los diputados de Primero Justicia, José Brito y Tatiana Montiel, en torno a los gastos de 3 millones de dólares en las festividades del carnaval en Barcelona y Guanta y por lo cual solicitaron que se interpelara, a los jefes locales municipales Jhonathan Marín, y Guillermo Martínez. Carlos Enrique Urbano y Gian Paolo Ruscino, identificados como los empresarios que financiaron ese concierto organizado por el alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, son dueños de dos empresas con grandes contratos con Pdvsa, los cuales fueron entregados bajo emergencia y adjudicación directa por Pedro León.

Las comisiones de esos contratos fueron a parar, a una estructura para red de apoyo electoral, según un informe que reposa en buenas manos; una forma edulcorada de justificar los beneficios de las operaciones.

PEDRO LEON, “se fugó”. De manera muy peculiar. Sin embargo, sus delitos están “vivitos y coleando”. ¿Se hará justicia?

REGION CAPITAL

EXPLICACION SOBRE LA CAIDA DEL DÓLAR EN VENEZUELA. Este gobierno no pierde tiempo en hablar y tratar de manipular a la opinión pública. Como si fuésemos unos “muchachos de pecho”, quieren hacernos creer que el dólar bajo gracias a las estrategias, como las Casas de Cambio en la frontera. Nada que ver. Los especialistas hablaron y señalaron que “el efecto es inmediato y puntual durante los días previos al pago del impuesto”. Históricamente siempre ha sido así. Por eso ha bajado más de 1200 bolívares en los mercados paralelos. Los que pagan necesitan más bolívares. Después del 25 de marzo, volverá la embestida verde. Estoy convencido que algunas manos “rojas” están metidas en la página web que fija el precio. Yo quisiera que algún economista me explicara ¿Qué país del mundo es gobernado financieramente por lo que dice un simple portal? Es decir, que ellos fijen un precio, ese es su problema pero que eso sea vinculante para la salud económica de toda una nación, es no solo insólito sino una ridiculez. LO PARADÓJICO es que el dólar baja y los precios NO. LO MISMO dijeron con la subida del barril de petróleo en tiempos de Chávez.

ES FALSO QUE SEA CIERTO Lo de la polarización entre PSUV y la MUD. Nada que ver. En Venezuela lo que hay son dos bloques perfectamente bien determinados: LOS QUE QUEREMOS QUE MADURO SE VAYA y LOS QUE JUEGAN EN SENTIDO CONTRARIO, porque les beneficia.

NO ME GUSTA TENER la razón. Lo dijimos hace meses. LA MUD, está prácticamente desarticulada y casi desaparecida. MADURO sigue ganando la GUERRA POLITICA. Al menos la AN, sesiona, opina. Sus decisiones son completamente INOCUAS pero al menos, se oyen sus gritos, sus argumentos. La MUD entro en un período de INVISIBILIDAD TOTAL. Tenía otras esperanzas con sus nuevos OPERADORES.

NO ENTIENDO a los partidos de oposición. Sin haber cronograma electoral, se adelantan en una sangrienta pelea por las CANDIDATURAS a GOBERNADOR y Alcalde. ¿Es que no ven lo que ocurre a su alrededor? Incluso, el partido AVANZADA PROGRESISTA, que como otros, se creyó los números de su jornada, anunciará luego de este proceso sus CANDIDATOS. Definitivamente “La GUA GUA (autobús) va en reversa”. La unidad sigue siendo solo “efectista” y no “afectiva”. La validación es una competencia, en algunos casos desleal, aunque hay un “voto de silencio” prohibiendo hablar de esto.

SEÑOR MINISTRO JAUA: Los que dependen del Ministerio de Educación se siguen quejando del servicio SALUDME. Ese parapeto telefónico NO FUNCIONA. Deben esperar hasta 3 días para poder disfrutar de una consulta. 10 horas promedio tardan en que se genere la CLAVE, una vez que el proveedor logra comunicarse. Son casi 3 millones y medio de personas beneficiadas que no tienen una JUSTA ATENCION. No funciona el SISME con el CALL CENTER Telefónico. Revisen el correo [email protected]. Las clínicas no obtienen respuesta. Son muchas las irregularidades. Si no me creen llamen a la profesora Zulay Morena Coordinadora de ACCUSAMEVZLA 04167645512.

LIDERES MUD Repiten el error de crear falsa expectativa de la OEA y la Carta democrática, como ocurrió con el REFERENDO, NO PRESIONAR para elecciones de diciembre 2016 y ABANDONAR LA CALLE. El gobierno controla 10 votos duros. El lobby “bolivariano” (transformado en verdes), no escatima esfuerzos. PEOR: Aun aplicándola, eso no garantiza ni una salida ni una realización inmediata de elecciones.

CUARTO DE GUERRA 1.PSUV maneja tres probables fechas para este año de elecciones Regionales: Agosto, Octubre o Diciembre. 2. Amparado por una sentencia del TSJ se decidirá que la elección presidencial será en el 2019. 3. Los “ortodoxos” exigen “invalidar” durante la revisión las firmas de Voluntad Popular.

ZULIA

ARDE TROYA con Alenis Guerrero en SANTA RITA. El ex alcalde, regresa “duro y curverico” para “endurecer” a AD, así tenga que enfrentar al NUEVO TIEMPO. Hay expectativa por las reacciones de los azules. QUIEN SI está decidida a enfrentar este “regreso”, es la Jefa de Primero Justicia y actual concejal Noryomar Parra. Ella señala que cuando se VALIDEN demostrará lo que han hecho en este Municipio y promete que el ex alcalde, quedará tan sorprendido, que no le darán ganas de volver. Nadie se duerma en los laureles porque en política no hay “muertos”, aunque difícilmente se recupere alguno de los HINESTROZA, o de los chavistas que aún ejercen el poder, hasta que se realicen elecciones.

AUNQUE USTED NO LO CREA En LAGUNILLAS Francisco Alvarado pide pista a la MUD y crea un nuevo partido regional. Mantiene además sus aspiraciones a la Alcaldía.

SUR DEL LAGO Municipio SUCRE. Visita en UNESUR del Ministro Hugbel Roa. El Alcalde Franka elevara unas propuestas sobre educación.

DIPUTADO DEL PSUV EN SAN FRANCISCO QUIERE ACABAR CON CIERRE DE CALLES EN MARACAIBO ¿Y entonces? El Diputado Eduardo Labrador, obviando lo que ocurre en el municipio donde fue electo, pretende acabar con todos los “cierres de calle”, hechos por los habitantes de Maracaibo para enfrentar el hampa. Muy desinformado desconoce que existe una ordenanza que rige la materia, aunque en algunos casos pudiera tener razón ¿Quién se atreve a quitar esto en una comunidad ante la INEFICIENCIA POLICIAL? Otra vez, su obsesión contra la ALCALDESA Eveling Trejo lo lleva a ejecutar este tipo de acciones “impopulares” a todas luces. ¿Será que el ALCALDE OMAR PRIETO piensa seriamente ser un OUTSIDER para MARACAIBO ante los enfrentamientos que existen y envía a su “escudero” a limpiar el terreno? ¿O es el miedo al avance de GUSTAVO FERNANDEZ en SAN FRANCISCO buscar una salida “salomónica” política?

CIRCULOS BOLIVARIANOS Representados por José Camargo, apoyan la candidatura de DIMARTINO, pero este ya se marchó de regreso a su cargo en ITALIA. ¿O no?

INSOLITO Se volvieron a robar el cable de la electricidad en Isla de Toas (municipio Padilla). El Alcalde ausente Ildebrando Rios (“El Peluche”) declaro que en lo que va de gestión SE HAN ROBADO 27 KILOMETROS DE CABLES. La pregunta obligada: ¿Qué hace la estación de Guardacostas (ARMADA) allí establecida, al igual que la GUARDIA NACIONAL y el Ejército? ¿Quién se roba esos bienes? ¿Será Aquaman, Chapotín o la patrulla oceánica? ¿Si no pueden en sus narices evitar esto podrán enfrentar una INVASION del Imperio? Dios nos ampare

FIEBRE ELECTORAL Se ha apoderado de los políticos. SAADY BIJANY recorre el estado, a nombre de COPEI, como precandidato. Visito la COL. Su municipio natal BARALT sirvió de arrancada de su aspiración. VOLUNTAD POPULAR, se reserva el nombre y el obsesionado Lester Toledo insiste en aspirar, no obstante el “asilo disfrazado” que disfruta en España. ¿Pudiera VP apoyar a SAADY? No creo pero es lamentable que VP no tenga candidato y que SAADY no tenga un partido fuerte que lo respalde.

CLARIDAD MERIDIANA Me dice el Dr. Nestor Rincón: Identifico tres grupos de venezolanos que hemos decidido quedarnos y luchar por Venezuela. Los que afirman que todo está perdido y no quieren hacer ningún tipo de esfuerzo; los que sueñan que llegara un milagro y se dejan engañar una y otra vez con cualquier oferta de los mismos creadores de la crisis, y quienes ya sabemos, que solo con Planes elaborados entre el sector público y privado, dirigido por hombres capaces y de honor, trabajando muy duro, con disciplina y durante un buen tiempo, superaremos la crisis.

