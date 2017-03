Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 16, 2017 5:23 pm

La joven estrella de Hollywood Chloë Grace Moretz publicó una fotografía en topless con la intención de mostrarle a sus seguidores su nuevo y sensual tatuaje que ahora lleva justo debajo de su busto. Se trata de la frase “It gets better than this” (“se pone mejor que esto”). La obra fue realizada por el artista Dr. Woo de Los Ángeles.

La actriz tiene otros tatuajes en su cuerpo, por los menos 7. La ex novia de Brooklyn Beckham tiene la firma de su abuela, Janette Duke, en la espalda.

El hijo del ex jugador de fútbol inglés desató sospechas de que podría estar estar haciendo todo para recuperar a su ex. En Instagram, el modelo y fotógrafo publicó recientemente una imagen en blanco y negro en donde se puede ver apenas la parte superior de una cabellera rubia en una playa.

Can’t wait till may ???? Una publicación compartida de bb (@brooklynbeckham) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 12:25 PST

“No puedo esperar hasta mayo”, escribió en la foto. En tanto, la protagonista de Si decido quedarme comentó con un emoji de luna.