Publicado en: Actualidad, Economía

Mar 16, 2017 12:24 pm

El presidente de Fedecamáras, Francisco Martínez, aseguró este jueves que continuar con el mismo control cambiario en Venezuela agudizaría la crisis, reseña Unión Radio.

Así lo sostuvo Martínez en respuesta a las declaraciones realizadas por el ministro Jesús Faría quien afirmó que el gobierno no está evaluando la posibilidad de hacer cambios en materia cambiaria.

“El sistema cambiario es uno de los principales causantes que tienen al borde de la quiebra al estado venezolano, seguimos sin entender porque no tenemos un control transparente y confiable para todos los ciudadanos”, puntualizó.

Agregó que nientras el Gobierno Nacional no cambie las condiciones del sistema cambiario la realidad no variará, “más bien puede tener tendencia a empeorar aunado a que el sistema de divisas no permite la planificación fluida, constante y confiable de las compras de materias primas”, concluyó.