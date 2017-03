Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 16, 2017 4:27 pm

“La militarización de las empresas básicas de Guayana le está causando un grave daño al desarrollo económico a nuestra región, pues lejos de resolver sus problemas de han incrementado su burocratismo y corrupción”, así lo señaló el diputado a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Freddy Valera.

Nota de Prensa

A juicio del parlamentario los elevados niveles de obsolescencia de la industria, sumado a los elevados niveles de desconocimiento de las áreas operativas por parte de la administración militar ha conllevado a la paralización de más del 70% de su capacidad instalada.

“En los últimos años el sector militar ha asumido el control casi total de las empresas básicas de Guayana contribuyendo a su debacle. Los militares son formados para la guerra, la seguridad y la soberanía, no para administrar empresas, de las cuales no saben nada”.

Valera afirmó que cuando Acción Democrática aposto en Guayana como alternativa no petrolera lo hizo con la convicción de su amplio potencial minero y sus bondades naturales, elemento que en los últimos 19 años esta revolución no ha aprovechado.

100% productivo

Valera destacó que el objetivo primordial de una empresa es ser 100% productiva, sin importar la ideología política de la clase gobernante, axioma que no se cumple en Venezuela.

“No se trata de ser de izquierda o derecha se trata de garantizar la rentabilidad de las empresas básicas para el beneficio de todos los guayaneses, elemento que la militarización no ha resuelto en más de 19 años”.

A juicio del parlamentario las empresas de Guayana deben ser productivas y no simplemente un cascaron ideológico que no garantiza su rentabilidad y se autodestruye progresivamente.

“La productividad de nuestras empresas no puede seguir a manos de militares, que poseen un alto desconocimiento del área y procesos, ya que su única misión no es otra que garantizar la seguridad de todos los venezolanos y la soberanía del país, tarea que al igual que la producción de las empresas básicas le ha quedado grande, ya que no han resuelto el trafico de gasolina y el contrabando de alimentos ente otros problemas que afectan a los venezolanos”.

Valera precisó que es necesario que el control de las empresas básicas recaiga en manos de personas capacitadas con el fin de retomar su recuperación en pro de garantizar el desarrollo económico de la región.