Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 16, 2017 4:33 pm

La crisis económica se agudiza en el Sur del Lago. Así pudo constatarlo el diputado a la Asamblea Nacional por el Zulia, Juan Pablo Guanipa, en su visita a los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar, de cara a la validación de Primero Justicia que se llevará a cabo el próximo 18 y 19 de marzo.

Nota de Prensa

“Estamos acompañando a la gente en estos duros momentos de crisis, no puede ser que municipios que históricamente han dado y producido tanto al país hoy estén en ruinas y sean olvidados por quienes gobiernan” sentenció.

Muchas fueron las denuncias que llovieron sobre el parlamentario zuliano con respecto a las complicaciones a las que son sometidos los ciudadanos en la que en otrora fuese la “más grande despensa de Venezuela” como lo es la delincuencia desbordada, el desabastecimiento, escasez y olvido por parte de los organismos del Estado.

“Cómo es posible que en pueblos como Caja Seca la gente no consiga leche, teniendo aquí cerca una de las principales empresas en productos lácteos, pero que desafortunadamente se vino en picada luego de que el este régimen la expropió. Todo lo que tocan lo destruye y Sur del Lago es la muestra de ello”, afirmó Guanipa.

Durante un recorrido por el Mercado Municipal de Sucre, el legislador observó el olvido al que están sometidos los comerciantes, a quienes no les garantizan el pleno desarrollo de sus actividades. “Este mercado, que es competencia del alcalde Humberto Franka, está abandonado, aguas negras, basura, inseguridad, los comerciantes no tienen las condiciones para trabajar correctamente y aparte de eso, este señor los engaña, ofreciéndoles productos para luego hacerse el loco y no darles nada”, denunció.

Marta Suárez, comerciante del mercado, ratificó las denuncias realizadas por el diputado expresando que las condiciones de trabajo a las que están expuestos no son las mejores

“Si perteneces a un partido político opositor o simplemente piensas distinto tu fuente de trabajo está en riesgo. Además de eso tenemos problemas de cloacas, electricidad, infraestructura e inseguridad. En este momento la alcaldía de Sucre tiene intervenido el mercado pero ellos no hacen nada por la solución de los problemas”.

Suarez, aseguró que se trata del único mercado de la región y debido al difícil acceso a los productos para los comerciantes, la población padece de una profunda escasez. “Aquí dependemos de los mal llamados bachaqueros, los pocos productos básicos los venden con precios impagables. Éramos un Municipio productor de azúcar y lácteos por excelencia y Central Venezuela no tiene azúcar, lácteos Los Andes no tiene leche, ¿Entonces? Las bolsas CLAP no llegan desde hace 6 meses. Le exigimos respuestas al alcalde Humberto Franka, porque intervino el mercado para tenernos peor”.

Validar la democracia

El también coordinador regional de Primero Justicia Zulia, invitó a los ciudadanos a validar por el partido aurinegro, para seguir luchando por el futuro de Venezuela y de esa manera asestarle un duro golpe al chavismo, tal como se hizo el pasado 6 de diciembre.

“Vayamos a validar el próximo 18 y 19 de marzo por Primero Justicia, porque de esa manera daremos continuidad a esta lucha que llevamos años desempeñando y que hoy Maduro y su combo de corruptos planean terminar porque saben que ya no pueden con el cambio que se les viene. Se escudan en su CNE secuestrado para tratar de acabar con los partidos políticos pero no van a poder, desde el Zulia le demostraremos que las ganas de una Venezuela de progreso y producción es inmensa. Defendamos el futuro de nuestra democracia para rescatar la virtudes de nuestro país”.

Recordó que para el estado Zulia el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso 24 máquinas, las que consideró insuficientes pero “no importan las trabas, nosotros lograremos el objetivo de validar en todos los municipios”.

En Maracaibo el proceso será en el Parque la Marina, que contará con tres máquinas, mientras que San Francisco dispondrá de dos y los puntos serán la plaza Luis Homes y Rafael Urdaneta. El resto de los municipios deberán validar en las plazas Bolívar de la localidad a excepción de Valmore Rodríguez que será en la plaza Rafael Urdaneta.

“Cada municipio contará con un punto para validar, en cada plaza habrá un toldo amarillo donde los esperamos para construir un futuro de progreso, para sembrar esperanza porque esta situación va a cambiar. El primer paso es defender a los partidos, garantes de la libertad de pensamiento” expresó el diputado.