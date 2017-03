Publicado en: Actualidad, Regionales

A juicio de Luis Parra, diputado por el estado Yaracuy ante la Asamblea Nacional (AN), Julio León Heredia ratificó durante su memoria y cuenta que fracasó como Gobernador.

Nota de prensa

“Mucho ruido, pero pocas nueces. Luego de 8 años como gobernador presentó un vago y débil informe con más promesas que cumplidos; una gestión que dejó más preguntas que respuestas. ¿A qué moral se refiere Julio León después de haber enquistado la anarquía, el hambre y la corrupción en el estado?. Además habló de guerra, pero los yaracuyanos quieren paz y elecciones. Se equivoca si cree que el pueblo se va a volver a dejar engañar, ¡aquí lo que viene es cambio!”, aseveró.

Consideró inaceptable que no haya abordado el área de la seguridad.

“Increíble y descaradamente se le olvidó tocar este tema, hoy uno de los problemas más sentidos por la población. En Yaracuy hay secuestros, extorsión, homicidios, y ni hablar de robos y hurtos, las cifras lo demuestran. En comparación con el mismo período del año pasado tenemos un incremento de más de 40% en los delitos”, expresó.

Criticó que el primer mandatario regional se sienta orgulloso de repartir miseria en los 14 municipios que conforman la geografía local.

“Entre tanta parafernalia reconoció el éxito de los CLAP y juró que no había exclusión, como si los yaracuyanos no vivieran sometidos a la presión política. Destacó que 80% de la población es beneficiada, y que la entrega es cada 15 o 21 días, pero eso es totalmente falso, porque hay comunidades por ejemplo en San Felipe que desde hace más de 3 meses no reciben la bolsa”, indicó.

El parlamentario cuestionó una serie de logros mostrados por el dirigente oficialista.

“Expuso como un logro el Hospital Pediátrico, pero no habló de la cantidad de neonatos muertos en lo que va de 2017. Resaltó la eficiencia del servicio público de salud, y que la cobertura de Barrio Adentro es de 100%, pero las clínicas permanecen colapsadas. Se refirió al mercado soberano que funciona cada 15 días en el parque Severiano Jiménez, donde venden carne, pollo y pescado sin los mínimos controles de sanidad. Habló maravillas del deporte, pero atletas están asistiendo a muchas competencias con sus propios recursos. Según él todas las escuelas tienen comedor, pero por esa misma carencia muchas solo funcionan hasta el mediodía. También se jactó diciendo que en Yaracuy se habían producido 100 millones de kilos de maíz blanco, entonces ¿por qué no hay para las arepas? Negó ser enemigo de los productores cuando él y su revolución acabaron con más de 47.000 hectáreas en Yaracuy. Mencionó que este año llegará a la vivienda número 50 mil, mentira que desnudaremos en los próximos días. Informó que cumple a cabalidad el quinto objetivo del plan de la patria cuando es uno de los mayores depredadores del ambiente a través de los saques indiscriminados de arena, y por lo que tendrá que rendir cuentas ante la justicia”, acotó.

Parra manifestó que esta es la última vez que León Heredia se burlará del noble pueblo yaracuyano.

“Esta es la última memoria y cuentos que entregará Julio León Heredia porque más nunca volverá a gobernar. En Yaracuy estamos preparados para ganar las primarias, y luego relevarlo con una contundente derrota del Palacio de las Maporas. El cambio está muy cerca, aquí hay más futuro que pasado, juntos vamos a lograrlo”, finalizó.