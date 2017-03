Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 16, 2017 8:12 am

El desabastecimiento de fórmulas lácteas y el alto costo de los alimentos, ha obligado a las madres a sustituir algunos productos infantiles por otros para aliviar la situación, y evitar que sus hijos se sumen a la lista de 53 bebés muertos por desnutrición en lo que va de año, según cifras del secretario de organización del Colegio de Médicos de Anzoátegui, Humberto Omaña, reseña el diario El Norte.

“No gano suficiente para comprar cada tres días una lata de leche de fórmula Nan que cuesta hasta Bs. 10 mil bachaqueada porque no se consigue. Me queda amamantarla pero casi no me sale leche. Estoy optando por hervir un poquito de arroz o espagueti para darle esa agua a la bebé”, relató Karyeni Rojas, quien relató que pasa su postparto en una cola.

Una práctica más arriesgada es la opción de Isaura Malavé, quien señaló que en un terreno que tiene su esposo cultivan yuca, y esa raíz la hierve para usar el agua y “paliar el hambre” en sus dos hijos de seis meses y dos años.

Aunque Malavé aseveró que la yuca cultivada es dulce, el director regional de Salud Pública, Stalin Fuentes, ha explicado que esta raíz libera cianuro, por lo que recomendó un cuidado extremo para el consumo del alimento y recomendó no dárselo a menores.

El maíz también se ha vuelto un aliado en los sectores populares de la zona norte.

“Preparamos esa agua con un poquito de leche para espesar y eso es lo que se les da en el tetero, porque aunque los dos niños aún buscan pecho, es poco lo que de mí sale”, contó.

Señaló que los teteros de yuca y maíz son comunes en la alimentación de los menores la comunidad Aragüita, donde habita.

“Aunque se corre el riesgo de que les caiga mal, es preferible que tengan algo en el estómago y no que se nos mueran de hambre nuestros hijos”, lamentó.

Para quienes ganan sueldo mínimo (Bs. 40 mil 638) es imposible costear la manutención.

La leche de un kilo Prebio cuesta a Bs. 21 mil en el mercado oficial. En el caso de los suplementos vitamínicos, están ausentes en las farmacias.

Desnutrición en Sotillo

70% de los infantes residentes del municipio Sotillo presentan visibles señales de desnutrición. La concejal Beatriz Pérez Blanco, advirtió sobre el creciente fenómeno social que se consolida en sectores como Molorca, Bello Monte, Sierra Maestra y El Paraíso.

Durante un abordaje a este último sector, la edil encontró que de 240 niños y jóvenes que viven en el barrio El Saigón, 150 presentan entre desnutrición media y severa.

Las propias madres de los pequeños admitieron que el dinero solo les alcanza para alimentarlos una vez al día. Y dos veces a la semana cuando se trata de proteínas. De resto, apaciguan el hambre de los muchachitos con agua de yuca, arroz y maíz.

“El gobierno implementa mercales, pdvales, clap, carnet de la patria y politizan la comida. Pero tampoco llega a los sectores. Esos niños no tienen acceso a vitaminas ni proteínas. Hace tres semanas, una niña murió por desnutrición allí”, acotó la concejal.