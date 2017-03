Publicado en: Opinión

Mar 16, 2017 2:40 pm

EL GENERAL. Siempre me ha llamado mucho la atención el trato que el Gobierno le ha conferido al general retirado, Raúl Isaías Baduel. Constantemente me he preguntado ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué una vez que le otorgan el beneficio de casa por cárcel lo sometieron a una muy fuerte vigilancia? Pero además ¿Por qué lo vuelven a enviar a la cárcel para de nuevo acusarlo de conspiración? Todas esas preguntas tenían una premisa en mi mente: que tan peligroso puede ser un general retirado cuando estos altos oficiales luego que pasan a retiro se convierten en una especie de cantante sin orquesta. Por eso ante los últimos acontecimientos contra el general y el malestar que eso generó en la oficialidad, lo que ameritó la labor de contención de otros altos oficiales tal como comenté en mi pasada columna, elevé varias consultas para resolver la intriga. Las respuestas a mis inquietudes tardaron en llegar, pero llegaron y trataré de darle forma para que ustedes entiendan el “Factor Baduel”. El general es un oficial que a pesar de estar retirado goza del aprecio y el respeto de la mayor parte de la oficialidad, porque se ha creado de él una imagen de gran estratega. Eso no quiere decir que tenga mando en los oficiales activos. Una cosa es que lo respeten y otra que acepten sus órdenes. Precisamente eso al parecer es lo que le cobran a Baduel. En el misterioso y oscuro mundo del oficialismo lo señalan de ser el estratega de varios planes que se pusieron en marcha para afectar la imagen del Presidente a través de errores “inducidos”. Por eso en momentos de coyuntura y peligro para el régimen lo aislaban con el propósito que no tuviese contacto con nadie. Son públicas y repetidas las ocasiones en las cuales sus familiares denunciaron el aislamiento al que estaba siendo sometido. Igualmente por esa razón cuando le otorgan el beneficio de casa por cárcel los organismos de inteligencia lo sometieron a una fuerte vigilancia presencial y electrónica. Sectores del gobierno saben que no tiene ascendencia en los activos, pero en lo que están claros es que a quienes él asesora si tienen mando en la Fuerza Armada Nacional. En ese sentido siempre han operado para evitar que se reúna o se comunique con sus asesorados. Esos sectores también necesitan saber con quién se comunica y lo que hablan. Cuando el general sale de Ramo Verde e ingresa en su residencia, por más esfuerzos que hizo el régimen no pudo controlar sus comunicaciones y por eso lo regresan a la cárcel con el argumento que lideraba un intento de golpe de Estado. Una de mis fuentes fue clara en uno sus mensajes: “Baduel es un estratega. Si quieres una prueba recuerda que él fue quien ideó el rescate de Chávez en abril de 2002”. La última información que me llegó indicaba: “En Palacio se dice que el general estaba asesorado a grupos internos que estaban preparando el terreno para la aplicación de la Carta Democrática contra el Gobierno”. Ahora entiendo mejor el “Factor Baduel”.

ELECCIONES ¿CUÁNDO? Muchos me preguntan si considero que habrá elecciones este año y a todos les respondo de la misma manera. Primero, las encuestas indican claramente que el Gobierno perdería abrumadoramente cualquier evento electoral, razón por la cual ellos vienen posponiendo esa posibilidad hasta que las condiciones sean más favorables para ellos. Pero además tenían un plan y digo “tenían” porque eso pudo cambiar a raíz de las serias acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos contra el Vicepresidente Tareck El Aissami. Pensemos que el plan no cambió. Esa planificación indicaba que ellos querrían postergar las elecciones de Gobernadores y Alcaldes hasta diciembre de 2018 para fusionarlos con la elección presidencial y realizar un mega proceso que pudiera significar una derrota honrosa, que les permita mantener viva a la revolución y esperar que el caos se coma al nuevo gobierno opositor. Para eso tenían previstos varios pasos. El primero someter a los partidos de la oposición a un proceso de validación ante el Consejo Nacional Electoral que sólo deje vivos a algunos partidos, que los acompañarían supuestamente en el plan. Segundo, procederían a la inhabilitación de algunos líderes opositores con el fin de sacarlos del juego y así darle vigor a las aspiraciones de otros disidentes menos incómodos para el Gobierno y además dispuestos a llegar a algunos acuerdos que eviten la persecución posterior a la derrota. Tercero, a lo interno del oficialismo buscarían construir un consenso en torno a un candidato o candidata que permita revivir las emociones de las bases apelando a la figura de Chávez y así disminuir la ventaja que la crisis le endose a la oposición. La idea es que el nuevo Gobierno opositor no los persiga por los delitos cometidos. Pero en el fondo calculan que la crisis y sus acciones para generar caos terminen con ese nuevo Presidente y ellos puedan regresar como alternativa de poder y estabilidad. Si el plan se mantiene no habrá elecciones este año, sino un mega proceso en 2018. Claro, tomando en cuenta la complejidad de la crisis las cosas pueden cambiar. Esperemos los acontecimientos.

ACLARATORIA. Luego de mi comentario de la semana pasada sobre la supuesta renuncia de Tito Meleán a la presidencia de Metromara, recibí una petición de aclaratoria oficial. Antes de reproducir lo solicitado, debo reconocer que la vía para hacerme llegar tal petición no fue la normal y lógica, tomando en cuenta que en Metromara saben cómo comunicarse directamente conmigo, pero eso no es lo importante. A petición de los interesados, esta es la aclaratoria: “El ingeniero desde hace tres años está gestionando su jubilación. El lleva 15 años de servicio en el Metro y ya cumplió 30 en la administración pública con 64 años de edad, así que es falso que haya renunciado. Totalmente falso que haya puesto su cargo a la orden este lunes como señala el periodista Chávez en su escrito. Ni este lunes, ni ningún día pasado, ni eso está planteado. El ingeniero se encuentra trabajando para lograr la recuperación de la flota de autobuses y poner operativos los trenes. Además está trabajando junto a los trabajadores para conseguir el pago de sus reivindicaciones salariales. El ingeniero goza del respeto y apoyo del personal del Metro, porque ha demostrado ser un técnico a carta cabal, capaz y responsable de las tareas asignadas. Con mucha inteligencia y experiencia está llevando la administración de esta gran empresa. Cuando le aprueben la jubilación, él decidirá su se acoge de una vez a ella o la suspende por unos meses para dejar las cosas a punto en el Metro, porque ante todo él tiene sentido de pertenencia y responsabilidad. El ingeniero Meleán está lidiando con el Metro antes que lo construyeran. Si aquí hay alguien que tiene sentido de la importancia del trabajo que aquí se hace, es él. En el Metro seguimos a la espera de las decisiones nacionales sobre las peticiones hechas para repuestos y suministro de los buses y trenes. El ingeniero no deja de ir a Caracas y de sostener reuniones en la búsqueda permanente de soluciones. Ejemplo de ello es la recuperación y puesta en circulación de unidades que estaban paradas por baterías y cauchos. El ingeniero Meleán no renunciado, ni tiene planteado renunciar, aunque muchos así lo quieran. El sigue trabajando al frente del Metro de Maracaibo en espera de su pronta jubilación”. Cumplida la petición, ahora hago mi aclaratoria y además otras consideraciones. Lo primero que debo aclarar es que nunca, pero nunca he dudado de la capacidad y responsabilidad de Tito Meleán durante su desempeño en el Metro de Maracaibo, porque siempre he tenido buenas referencias de su trabajo a pesar que no nos conocemos directamente. Segundo, renunciar a un cargo no es una muestra de irresponsabilidad o falta de compromiso. Cada quien tiene razones de diversa índole para dejar un cargo. Recuerden que los puestos no son eternos para nadie. Ahora bien, la aclaratoria oficial me confirma que existe la crisis que afecta la operatividad del servicio que presta la empresa. No hay suficientes buses y los trenes en su mayoría están parados por falta de mantenimiento. Pero además la solicitud también confirma que los problemas son fundamentalmente la consecuencia de la ausencia de repuestos y recursos que debe proporcionar Caracas, o sea el Gobierno nacional porque, tal como lo comenté la semana pasada, no está enviando el dinero que permite subsidiar el servicio ante el diferencial entre el costo populista del boleto y el costo real. Incluso la comunicación oficial ratifica que hay problemas con los beneficios laborales del personal de Metromara y que en el Ministerio no están dando respuesta a las exigencias, a pesar que si lo han hecho con el personal de otros sistemas similares. La realidad muestra que el servicio de Metromara (buses y trenes) podría paralizarse en cualquier momento. Esta semana sólo funcionó durante la mayor parte del tiempo uno de los trenes y eso desbordó las estaciones, por lo cual estaban dejando a los usuarios fuera de ellas para no generar malestar y quizás protestas. Le deseo suerte, porque la va a necesitar, a Tito Meleán para solventar los problemas de esa empresa. Pero me falta una pregunta ¿A quién o a quiénes se refiere la aclaratoria oficial cuando habla de muchos que quieren su salida del cargo?

EL DILEMA. Desde hace varios días el rumor sobre la supuesta petición de renuncia que le harían a Pancho estaba en la calle, pero se incrementaron durante el pasado fin de semana a propósito de la muy continua presencia del general Néstor Reverol en el Zulia. En los pasillos del Palacio de Gobierno se comenta que el cogollo del PSUV le pediría a Pancho su renuncia, con el fin de colocar como Gobernador encargado al actual ministro de Relaciones Interiores y Justicia quien es oriundo de Cabimas. Recordemos que ya son varios los gobernadores rojos que han tenido que abandonar el cargo. Algunos han ido a cargos en el Gobierno nacional y otros sencillamente se han quedado como las guayaberas ¿Eso es posible con Pancho? En el marco de la lógica chavista si es posible ¿Eso le conviene a Pancho? Creo que no porque él no tiene buenas relaciones con la mayoría de los miembros del cogollo y dudo mucho que vaya a un cargo como ministro ¿Aceptaría una orden como esa? Creo que se negaría hasta el final ¿Por qué se negaría? Porque abandonar una posición de poder en el estado más importante del país, sería casi que una catástrofe personal pues lo dejaría a merced de sus enemigos y sin herramientas para evitar cualquier maniobra contra él. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que él y Reverol no son amigos y su relación siempre ha sido distante. Evidencia de eso es que el ministro sin ningún tipo de consideración ha mencionado en reiteradas ocasiones, incluso delante de Pancho, que el Zulia es uno de los estados con mayor criminalidad. Ahora bien ¿Le conviene a Reverol? Por supuesto que le conviene porque no es lo mismo ser Ministro, que ser Gobernador del estado donde naciste ¿Para qué le convendría? El general querría no sólo ser Gobernador encargado, sino ser candidato a la Gobernación en unas hipotéticas elecciones y tomando en cuenta que ese proceso sería muy probablemente para 2018, tendría tiempo y recursos para proyectarse en el voto chavista de la región. Por los momentos el general Néstor Reverol sigue cumpliendo sus funciones como “Padrino” del Zulia y de ahí a ser el nuevo Gobernador no hay mucha distancia.

NUEVA ARREMETIDA. Se abrió una nueva investigación política de la Contraloría General de la República contra Manuel Rosales y Pablo Pérez. La semana pasada llegó a la Contraloría General del estado Zulia el expediente y los oficios de notificación a los investigados. Hay un grupo de más de 10 personas, además de Rosales y Pablo, que tendrán que defenderse. Entre ellos están Anaidee Morales y Jazmín Lizcano. Aunque usted no lo crea la averiguación es sobre el manejo de los recursos de Fides y LAEE en el Centro Rafael Urdaneta (CRU) entre los años 2003 y 2008. Y es raro porque estamos en pleno 2017 y después de tanto tiempo buscan remover los supuestos errores en la administración de ese dinero. Ahí es cuando se nota que hay una clara intención política y quizás el objetivo es una nueva inhabilitación contra Manuel Rosales y Pablo Pérez. Mis fuentes en la Contraloría General del estado Zulia me indican que en el expediente no hay causales para una inhabilitación. Lo más grave sería una multa, pero tomando en cuenta el uso político de esa institución no sería de extrañar que estén buscando una nueva sanción. Los cuestionamientos que se hacen los auditores son menores y para nada se menciona manejo doloso o robo al erario público. Se habla de fallas administrativas de forma, pero nada de fondo. Entre las obras que se menciona está la Circunvalación 3 y la pasarela de la Facultad de Humanidades de LUZ. Lo otro que es bien curioso, según mis fuentes, es que al ser el CRU una compañía la máxima autoridad es la junta directiva y serían ellos quienes deban rendir cuentas y no el Gobernador o los Gobernadores. Pero además es interesante que a pesar del desastre que es la actual gestión en la Gobernación del Zulia, hay un silencio absoluto sobre las irregularidades que han cometido en el período 2013 y 2016. Esto termina de demostrar que es una investigación política y busca afectar aún más a Manuel Rosales y Pablo Pérez.

EVALUACIÓN NARANJA. Conversé con dos dirigentes de Voluntad Popular en el Zulia con el fin de escuchar sus conclusiones sobre la validación ante el CNE y de inmediato lo calificaron como exitoso a pesar del diseño del proceso y el retardo aplicado por el Poder Electoral. Ellos destacaron varios aspectos positivos. El más llamativo de todos fue la masiva participación espontánea de los ciudadanos y la identificación que sintieron con la tolda naranja como referencia política, lo que hizo que las colas fueran largas durante ambos días. Pero además afirman que lograron sortear varios obstáculos que amenazaban sus objetivos, entre ellos que los operadores retrasaban la validación, que se negaban a activar una cuarta máquina que al final fue usada porque el sábado los operadores querían irse temprano y que por supuesto quisieron cerrar la jornada dominical a las 5PM cortando la fila hasta un máximo de 100 ciudadanos, cuando había más de 200 personas en la cola. Todo eso fue superado porque el equipo de VP liderado por Gustavo Ruiz pudo evitar el cierre y al final el proceso concluyó casi a las 8PM. Los resultados en el Zulia sorprendieron a la Dirección Nacional de Voluntad Popular, que dudaban que en la región se superase la meta del 0,5%. Al final lograron validar en esta primera etapa del proceso 12.412 firmas. Y en el país alcanzaron la cantidad requerida en todos los estados, con la excepción de Lara donde acusan a Henri Falcón de haber saboteado la validación.

SIMULACRO. Primero Justicia, por lo menos en el Zulia, no ha perdido el tiempo durante la validación de los partidos ante el CNE. Lo lógico que cualquiera pudiera pensar es que ante el reto de legalizarse de nuevo este fin de semana del 18 y 19 de marzo, toda la estructura de PJ estuviera dedicada a afinar los detalles que les permita concretar con éxito la muy cuesta arriba tarea de sumar la firma del 0,5 de los inscritos en el Registro Electoral. Sin embargo, esa no ha sido la única labor que han hecho. Durante el pasado fin de semana que validó el partido Voluntad Popular, muy cerca del Parque La Marina estaba instalado todo el aparataje electoral y de monitoreo de Primero Justicia. Estaban observando el proceso, evaluando los tiempos de validación, verificando la conducta de los funcionarios del CNE y de los militares. Estuvieron testeando el ánimo de los “validantes”, sobre todo de los espontáneos. También verificaron la utilidad del Parque La Marina para un evento como ese. De ahí surgieron una serie de conclusiones y de problemas a los cuales deben aplicar correctivos en el proceso que ellos comenzarán en las próximas horas. En términos muy sencillos, la dirigencia de PJ en el Zulia hizo un simulacro.

MISTERIO YUTONG. A raíz de las consultas que he hecho sobre la situación en el Metro de Maracaibo, una de mis fuentes me explicó que los problemas de mantenimiento que tienen todos los buses Yutong a nivel nacional se debe a un “pecado de origen” ¿Pecado de origen? Sí, porque lo aparentemente normal cuando un Gobierno decide incorporar miles de autobuses de una misma marca a un servicio de transporte en todo el país, es que en los acuerdos de compra se garantice la “post venta”, o sea mantenimiento y repuestos, e incluso la transferencia tecnológica. Eso es lo racionalmente lógico con el fin de garantizar la operatividad del servicio por muchos años. Como este Gobierno es de “rosca al revés”, al parecer no garantizaron el manejo directo de los repuestos que son necesarios para el mantenimiento de la flota, sino que cedieron esa opción a un privado quien firmó el contrato de exclusividad con el fabricante chino para traer las partes de los autobuses. Esa es la primera falla, porque el Gobierno debió manejar directamente ese suministro de repuestos. Pero lo peor no es eso, sino que el supuesto empresario trae los repuestos y se los vende al régimen, que es su principal cliente, a un precio calculado con el dólar paralelo y eso encarece la compra de los mismos. Ante la aparente importancia de la Misión Transporte ¿No era más idóneo abaratar costos y traer los repuestos a dólar preferencial? Eso dentro de la lógica de los enchufados no es así, porque la triangulación que ya expliqué les proporciona jugosas ganancias. Tal como muchos previeron en su momento, el cementerio de buses Yutong ya es enorme en Venezuela y en buena parte es la consecuencia de ese “pecado de origen”.

VALIDACIÓN. Si los números del partido Voluntad Popular a nivel nacional y en el Zulia durante la jornada de validación ante el CNE fueron buenos, es destacable el resultado obtenido en el municipio San Francisco. Eso a pesar de los problemas que confrontaron en una de las dos mesas, porque la máquina desplegada en la llamada Plaza Luis Hómez, popularmente llamada de “Los Cepillados”, apenas comenzó su labor el sábado casi al mediodía y se perdieron más de tres horas del proceso. El equipo de Voluntad Popular que lidera el colega Gustavo Fernández logró sus objetivos y aportaron 1.753 firmas, cuando la meta eran 1.100. Pero además llama la atención como el 35% de ese total de firmas se registró en la parroquia Domitila Flores que ha sido reducto del chavismo en la zona. Y además identificaron un deslave importante de dirigentes de otros partidos de oposición e incluso del oficialismo, que participaron y ahora están cerca de Voluntad Popular. La estructura de VP en el sur de la capital zuliana sigue consolidándose y eso será muy importante en el proceso de primarias que se pudiera realizar para la escogencia del candidato de la Unidad en San Francisco.

EL ITALIANO. Vuelven los potes de humo de Gian Carlo Di Martino quien está desesperado por regresar a la política. Por ahí anda rodando un audio en el cual anuncia que está siendo medido a través de una encuesta para ser el candidato a la Alcaldía de Maracaibo. Casualmente el lunes pasado pude conversar con alguien que fue muy cercano al italiano durante su gestión como burgomaestre y que ha seguido en contacto con él. Esta fuente me aclaró el panorama: “Todo eso es mentira. La verdad es que él recibió una llamada de Caracas en la cual le ofrecían dos cargos que posiblemente podían ser ocupados por el: Corpozulia o Metromara. Nunca le dieron nada por seguro. Como no tenía noticias se vino a Venezuela hace un poco más de dos semanas a ver qué ocurría y nada ocurrió. Se fue el domingo 12 de regreso a Milán. Y se fue con las manos vacías”. Di Martino tiene dos problemas en sus aspiraciones. El primero, es que ni huele, ni hiede ya para el PSUV y por eso le costará tener de nuevo protagonismo político. Pero además, Pancho es su gran enemigo porque bloquea, a pesar de sus escasas influencias en Caracas, cualquier posibilidad que le quieran dar al italiano.

GUISO SUIZO. No podía ser de otra manera tomando en cuenta lo que ocurre en la gestión de Pancho. Resulta que detrás de los enormes retrasos que se evidencian en el Gran Oncológico de Occidente, hay mucho del manejo turbio de “La Troika”. Me explican que uno de los más oscuros personajes de ese grupo ha estado en Suiza terminando de comprar parte de los equipos que serán instalados en ese centro asistencial. Eso hace suponer que los sobreprecios pudieran ser escandalosos, porque la triangulación sería que una empresa, por supuesto que ligada a “La Troika”, compra los equipos en Suiza y se los vende al Gobierno. Y en ese juego a tres bandas se inflan los montos de la negociación final.

CLAP. Siguen llegando detalles sobre el mega guiso que hay entre enchufados de la Gobernación con las bolsas de los Clap. No sólo es que se quedan con las bolsas que no son vendidas al personal y luego las comercializan en el mercado negro, sino que las están vendiendo con sobreprecio. Un funcionario amigo me confesó que la última bolsa que pudo comprar le fue vendida el miércoles de ceniza y tuvo que pagar Bs. 27.500, cuando supuestamente el precio oficial es Bs. 10.500. Pero además cuando revisan los productos en su mayoría son nacionales y regulados, por lo que al sumar los precios de los mismos el total que arroja la operación matemática es mucho, pero mucho más bajo que el precio en el cual les vendieron la bolsa. Pancho ¿Sería posible que le pongas freno a tanto desbarajuste con las bolsas Clap en la Gobernación?

IMPRENTA. Pancho sería bueno que indagues que está ocurriendo las supuestas remodelaciones en la vieja sede de la Imprenta del Estado, porque al parecer han pasado dos contratistas, les pagan, hacen algunas cosas y se van alegando que la inflación se tragó lo presupuestado ¿Será eso verdad? ¿Cuánto tiempo más se tardarán las remodelaciones? ¿Cuántas empresas más tendrán que ver con la obra?

“LA DUEÑA DE LOS PERNILES”. Este es el apodo que alguien muy pesado en la Gobernación del Zulia le puso a una dirigente del PSUV en la parroquia Manuel Dagnino, quien ha sido acusada sistemáticamente de manejos irregulares con los Clap. Es tal el rechazo que “La Dueña de los Perniles” genera, que hace algunos días durante el cohetazo organizado para celebrar el aniversario de los Clap y dónde estaba Pancho, cuando la mencionaron el público presente la comenzó a pitar de tal forma, que Pancho tuvo que llamar a la cordura los asistentes, mientras miraba muy apenado la incómoda situación. Al parecer a “La Dueña de los Perniles” se le acusa del desvío de bolsas y cajas de los Clap en la citada parroquia. Pero además se le señala del desvío de los perniles navideños, razón por la cual le pusieron ese apodo. La gran pregunta que se hacen los seguidores del oficialismo es cuál es la razón por la cual no hay justicia y castigo. Si todo está debidamente denunciado y soportado, de forma muy extraña Pancho lo único que hizo fue sacarla ¿Quién la bautizaría como “La Dueña de los Perniles”?

LANZADO. Todo indica que el ex Alcalde de San Francisco, Saady Bijani, terminó de decidirse y se lanzará a aspirar ser el candidato de la Unidad a la Gobernación del Zulia y hablo que terminó de tomar la decisión, porque recuerden que a mediados del año pasado el mismo me admitió que esa posibilidad estaba en estudio y además estaba sometida a lo que decidiera la militancia de Copei en el Zulia. Y parece que Copei lo decidió según lo informó el presidente la tolda verde en el estado, Rogelio Boscán. Por ahora esa aspiración de Bijani parece enmarcada en una especie de movimiento al que han llamado “Cambiemos”.

EL COLMO. Varios trabajadores de PDVSA muy indignados me escribieron para drenar su descontento contra la dirigencia sindical que supuestamente debería estar dedicada a luchar por sus beneficios laborales, pero que ocupa su tiempo en tratar de figurar en el oficialismo. Para sustentar sus quejas me enviaron un mensaje enviado en cadena por los sindicalistas en el cual invitaban a los trabajadores petroleros a trasladarse a Caracas para varias actividades rojas. Entre las actividades hay dos que llamaron mi atención y que demuestran cuáles son los reales intereses de los sindicalistas. El primero era el bautizo de un libro que recopila las frases y el pensamiento político de Hugo Chávez y que según ellos romperá el récord guinness de ventas. Y la segunda es la toma el Cuartel de La Montaña “como sea”. Se fijan cuáles son los intereses prioritarios de Wills Rangel y compañía. Al final el viaje que estaba previsto para esta semana fue suspendido.

¿SERÁ VERDAD? Me cuentan que estalló un conflicto entre José Luis Pirela y el partido Un Nuevo Tiempo. Dicen que tiene que ver con una ayuda prometida para la validación y que al parecer no se concretó ¿Será por eso que el líder del MPV y Gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, no asistió al acto en el Palacio de Eventos a pesar de estar en la ciudad y haber sido invitado?

Darwin [email protected][email protected]