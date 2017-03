Mar 16, 2017 4:57 pm

Para quienes están cansados o no les gustó el cambio más reciente que hizo la aplicación, se conoció en las últimas horas que la decisión es que sí volverán los estados antiguos. Sin embargo, también se mantendrá la opción de elegir los nuevos de forma paralela.

El regreso de los estados antiguos se dará en la próxima actualización de WhatsApp que saldrá en las próximas semanas para usuarios de Android, y dentro de un poco más de tiempo para los de iPhone.

Sin embargo, la compañía de mensajería aclaró cómo funcionará el regreso de los estados de texto a la aplicación.

“Ahora, la actualización aparecerá al lado del nombre del perfil cada vez que se vean contactos, así como al crear un chat o al observar la información de un grupo. Al mismo tiempo, seguiremos manteniendo los nuevos estados, los cuales proporcionan maneras divertidas de compartir fotos, vídeos o GIFs con amigos y familia a lo largo del día”.

La función de los estados de texto de WhatsApp se podrá modificar desde el ‘menú’ de la aplicación, y en la sección ‘Your about’, donde el usuario regresará a la vista antigua de los ya conocidos estados.

WhatsApp beta for Android 2.17.88: “Your About” will open the old Status. #hidden pic.twitter.com/aekOU4iVak

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 6 de marzo de 2017