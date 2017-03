Publicado en: Internacionales, Titulares

Mar 17, 2017 9:11 am

(deInmediato) Comienza la reunión de ministros de Finanzas del G20 bajo el peso de las crisis.- La cita que reunirá a los altos cargos financieros del G20 en Baden-Baden (suroeste de Alemania) se ha iniciado hoy con un simposio a puerta cerrada en el que participan expertos de todas las delegaciones, bajo el peso de diversas crisis de las que son actores directos países miembros del grupo. Los problemas actuales, desde las discusiones sobre la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta las tensiones que genera en las relaciones internacionales la situación en países como Turquía o Rusia, interferirán previsiblemente en la agenda de la presidencia de turno alemana. Los grandes temas, como el desarrollo de una nueva arquitectura financiera internacional o la cooperación en materia fiscal para cerrar vacíos legales que son aprovechados por grandes consorcios, se enfrentan en esta ocasión a las turbulencias políticas que hace difícil la búsqueda de fórmulas comunes. Presencia de Steven Mnuchin. El nuevo secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, participa por primera vez en una reunión del G20 y, en el marco de la misma, tendrá encuentros bilaterales con varios de sus homólogos del grupo. La primera reunión la tuvo ya ayer en Berlín, con el ministro alemán Wolfgang Schäuble, y ambos intentaron disipar temores en torno a una guerra comercial entre EEUU y la UE, pese a admitir sus diferencias. Los encuentros bilaterales marcarán la mañana de hoy, mientras que en la tarde tendrá lugar la primera sesión de trabajo sobre el ritmo de crecimiento de la economía mundial, con un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Pacto con África.a segunda sesión de trabajo estará dedicada a la situación general de la economía mundial y habrá otra centrada en el denominado “pacto con África”, que la presidencia alemana ha declarado como una de sus prioridades, en respuesta a la crisis migratoria. Al grupo del G20 pertenecen China, India, la UE, EEUU, Indonesia, Brasil, Rusia, México, Japón, Alemania, Turquía, Francia, el Reino Unido, Italia, Sudáfrica, Corea del Sur, Argentina, Canadá, Arabia Saudí y Australia y asisten como invitados países como España, representado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Los países del grupo representan cerca del 84 por ciento de la población mundial y aproximadamente un 80 por ciento del PIB global. En la reunión de Baden-Baden participan además representantes de varias instituciones internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

*****

Jefes de Finanzas del G-20 reiterarán garantías cambiarias: borrador comunicado– Los líderes financieros del mundo renunciarán a devaluaciones competitivas y advertirán contra la volatilidad cambiaria, según el borrador de un comunicado visto por Reuters, pero aún no encuentran una postura en común sobre comercio y proteccionismo. El borrador del comunicado de los ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales de las 20 principales economías del mundo, que aún podría ser modificado y que será publicado sólo el sábado, también sostuvo que la política monetaria seguirá respaldando el crecimiento y la estabilidad de precios, pero que por sí sola no puede llevar al crecimiento económico equilibrado.

*****

BCE decidirá más adelante si sube tasas o pone fin a su programa de compra de activos: Nowotny.- El Banco Central Europeo decidirá más adelante si sube las tasas de interés, antes o después de acabar con su programa de compra de bonos, dijo el jueves el responsable del BCE Ewald Nowotny a un diario alemán. El gobernador del banco central austriaco dijo que el BCE podría aumentar la remuneración de los depósitos bancarios, que ahora está por debajo de cero, antes que las tasas principales a las que presta a los bancos. Sus declaraciones provocaron interrogantes sobre la propia directriz del BCE, reiterada hace solo una semana, de que las tasas de interés seguirán en el nivel actual -y que incluso podrían caer- hasta bastante después de que finalice el programa de compra de bonos por 2,3 billones de euros del banco central de la zona euro. Con la inflación en la zona euro en la senda de la recuperación, el BCE está siendo presionado, en especial por parte de Alemania, para poner fin a su política de tipos de interés excepcionalmente bajos y de impresión de dinero. Algunos de sus responsables plantearon en la reunión de la semana pasada la posibilidad de una subida de los tipos antes de que acabasen las compras de bonos, pero no lograron un amplio apoyo a la propuesta. Preguntado si el BCE dejará de comprar deuda o subirá antes los tipos si continúa la tendencia económica positiva, Nowotny dijo al periódico alemán Handelsblatt: “Lo decidiremos cuando llegue el momento”. “Está el modelo estadounidense de poner fin primero a la compra de bonos. Si esto puede o no aplicarse a Europa de igual manera es algo que tendría que debatirse”, añadió. Nowotny dijo que tampoco es necesario aumentar todos los tipos de interés al mismo tiempo y en la misma cantidad.

*****

Acciones de bancos brillan en medio de apertura débil de bolsas europeas.- Las bolsas europeas caían en la apertura del viernes lastradas por las acciones de las automotrices centradas en la exportación y un retroceso de las acciones mineras, pero los bancos registraban una evolución positiva luego de que un funcionario del BCE reavivó la posibilidad de una subida de las tasas de interés. Ewald Nowotny, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, dijo el jueves a un diario alemán que el banco central decidirá “cuando llegue el momento” si subir o no las tasas de interés, antes o después de acabar con su programa de compra de bonos. A las 0825 GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 caía 0,4 por ciento, borrando parte de las ganancias logradas en la sesión previa. No obstante, los bancos, cuyos negocios se ven beneficiados por unas mayores tasas de interés, eludieron la tendencia bajista. El índice bancario europeo caía un 0,1 por ciento, mientras que el índice sectorial de la zona euro sumaba un 0,4 por ciento, aupado por las subidas de entre un 0,7 y un 1,4 por ciento del alemán Commerzbank, el francés BNP Paribas y el italiano Intesa Sanpaolo. Tullow Oil registraba las mayores pérdidas del índice STOXX, con un desplome de un 14 por ciento, después de que la compañía de servicios petroleros anunció una venta de acciones por valor de 607 millones de libras para reducir su deuda.

*****

Sector petrolero de Colombia invertirá unos 5.000 mln dlr para mantener producción.- Las empresas petroleras que operan en Colombia duplicarán la inversión este año hasta 5.000 millones de dólares, en un esfuerzo por mantener los niveles de producción aprovechando la estabilidad de los precios del crudo, anunció el jueves un dirigente del sector. La producción colombiana de petróleo ha caído en los últimos años, principalmente por la baja de los precios internacionales del crudo, que llevó a muchas empresas del sector a aplazar proyectos de exploración y de bombeo que no eran rentables. “Queremos consolidar las señales de recuperación que estamos viendo. Tenemos una inversión programada para este año de entre 4.700 y 5.000 millones de dólares, más del doble de lo invertido el año pasado”, dijo en una entrevista con Reuters el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José Lloreda. “Estas inversiones apuntan a que no se nos caiga más la producción y recuperar la dinámica exploratoria para incorporar nuevas reservas”, explicó Lloreda al revelar que se pretende hacer entre 45 y 60 pozos exploratorios, desde 25 en el año pasado, y 600 de desarrollo desde 150. El directivo reconoció que la caída de entre 150.000 y 200.000 barriles por día (bpd) en la producción se debe principalmente a que un número importante de barriles no era rentable con precios por debajo de 50 dólares y admitió que todavía hay proyectos que no son viables financieramente con el rango actual del valor del crudo. La producción promedio de petróleo de Colombia cayó un 12 por ciento interanual en 2016 a 885.000 bpd, desde 1,006 millones de bpd en el año previo. El bombeo se ubica actualmente en niveles similares a los del 2010. El Gobierno estableció para este año una meta de producción de 865.000 barriles por día. Colombia tiene 2.002 millones de barriles de reservas probadas de crudo, equivalentes a 5,5 años de consumo, y busca incrementarlas con nuevos hallazgos y programas de mejoramiento. Lloreda admitió una sensible reducción de los ataques de la guerrilla contra el sector petrolero, principalmente a los oleoductos, por el acuerdo de paz que firmó el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.

*****

Secretario Tesoro EEUU dice Trump no desea guerras comerciales.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el jueves que el Gobierno de Donald Trump no tiene deseos de involucrarse en guerras comerciales, pero destacó que ciertas relaciones de intercambio necesitan ser reevaluadas para hacerlas más justas. En una conferencia de prensa con el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, Mnuchin afirmó que Trump reconoce la importancia de las relaciones comerciales para el crecimiento económico. “No es nuestro deseo involucrarnos en guerras comerciales”, dijo Mnuchin. “El presidente cree en el libre comercio, pero quiere un comercio libre y justo”.

*****

México emitirá bono en dólares a 10 años: IFR.- México emitirá un nuevo bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC), por un monto referencial y cuya colocación está prevista para el jueves, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. El país presentó una guía inicial de rendimiento para el papel, que vence en marzo de 2027, en el área de 187,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense, agregó IFR. Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México; para la redención total o parcial de las notas globales al 5,950 por ciento que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del gobierno mexicano.

*****

Inicios de construcción de casas en EEUU suben por clima más cálido; permisos caen.- La construcción de viviendas en Estados Unidos subió con fuerza en febrero debido a que el clima inusualmente cálido permitió que las edificaciones de casas unifamiliares aumentaran a cerca de máximos en nueve años y medio, lo que sugiere que la economía permaneció sólida pese a una aparente desaceleración en el primer trimestre. Los inicios de construcción de casas subieron un 3,0 por ciento, a una cifra anual desestacionalizada de 1,29 millones de unidades, dijo el jueves el Departamento de Comercio. Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que la actividad de inicios de construcciones subieran a una tasa de 1,26 millones de unidades el mes pasado. En febrero, los permisos para construir casas en el futuro cayeron un 6,2 por ciento, a una tasa de 1,21 millones de unidades, aunque los permisos para viviendas unifamiliares subieron un 3,1 por ciento, a un ritmo de 832.000 unidades.

*****

El euro se acerca a máximos anuales con el aliento del BCE.- Los últimos mensajes del BCE y de la Fed enfrían el debate sobre una eventual paridad del euro con el dólar. En menos de 48 los operadores del mercado de divisas han tenido que ajustar de nuevo sus carteras en función de las novedades que han aportado la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo. Si en los últimos tiempos no había duda sobre qué banco central adoptaría una política más agresiva, ahora los inversores tienen que matizar sus previsiones. La reunión de la Fed del pasado miércoles, tal y como estaba previsto, concluyó con el segundo repunte de los tipos de interés en tres meses, hasta el 0,75-1%. Pero el mensaje de Janet Yellen adoptó una línea más acomodaticia de lo previsto, y rebajó las opciones de tres subidas adicionales de los tipos en 2017. La reunión de ayer del Banco de Inglaterra estuvo marcada al final por la ruptura de la unanimidad a la hora de mantener los tipos de interés sin cambio, en el 0,25%. Uno de los nueve integrantes del consejo, Kristin Forbes, votó a favor de subir ya los tipos, un movimiento que acorta los plazos previstos para el próximo ajuste. El debate sobre una futura subida de tipos se aviva también en el caso del Banco Central Europeo. Las declaraciones de uno de sus consejeros, el austriaco Ewald Nowotny, cuestionan el periodo de tregua durante la vigencia del programa de compra de deuda, fijado hasta el mes de diciembre. En unas declaraciones a Handelsblatt, Nowotny plantea para los próximos meses posibles cambios en la facilidad de depósito, y apunta a que el BCE podría decidir una eventual subida de tipos antes del fin del programa de compra de deuda. Los mercados, a pesar del 2% que ha alcanzado la inflación en la eurozona, habían descartado hasta ahora la posibilidad de cambios en los tipos al menos hasta que concluyeran los estímulos. Las novedades procedentes de los tres bancos centrales mantienen los síntomas de debilidad en el dólar, frenado desde la reunión de la Fed. El euro se anota máximos próximos a los 1,08 dólares, a un paso de los niveles más elevados del año, los 1,0828 dólares contabilizados el pasado 2 de febrero. La divisa comunitaria así su remontada desde sus mínimos del año, los 1,034 dólares con los que comenzó 2017. El tono menos agresivo de la Fed y un eventual giro menos acomodaticio en las políticas del BCE diluirían además las opciones de una paridad entre el euro y el dólar. El resurgir del debate sobre una futura subida de tipos en el Banco de Inglaterra disipa también parte de las caídas sufridas por la libra como consecuencia del Brexit. La divisa británica superó ayer los 1,23 dólares, sus máximos de dos semanas, y en la jornada de hoy roza el umbral de los 1,24 dólares. La libra cotiza ya más cerca de sus máximos anuales que de sus mínimos. En los últimos tres meses ha ampliado su colchón por encima de los 1,198 dólares que registró el 15 de enero. Su cotización actual, próxima a los 1,24 dólares, recorta la brecha respecto a los 1,27 dólares que tocó al inicio de febrero. (deInmediato)