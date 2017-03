Publicado en: Actualidad, Entretenimiento

Mar 17, 2017 9:18 pm

La compañía de entretenimiento Walt Disney se comprometió a pagar 3,8 millones a 16.339 de sus trabajadores en Florida (EE.UU.), tras una investigación federal que halló violaciones en retribuciones salariales.

El Departamento del Trabajo estadounidense informó hoy que la empresa acordó dicho pago para reponer las múltiples violaciones que involucraron salario mínimo, horas extras y mantenimiento de registros.

Las faltas de la empresa, con sede en California, ocurrieron en las subsidiarias Disney Vacation Club Management Corp. y Walt Disney Parks and Resorts U.S. Inc., ambas en Florida.

Se trata de violaciones frecuentes y en otras industrias, manifestó Daniel White, directivo del distrito de Jacksonville, en el Norte de Florida.

“Los empleadores no pueden hacer deducciones que lleven a los trabajadores por debajo del salario mínimo y deben rastrear y pagar con precisión todas las horas que sus empleados trabajan, incluso cuando trabajan antes o después de sus turnos programados”, agregó el Departamento de Trabajo.

La oficina federal cuestionó que Disney dedujo de los salarios un uniforme o “disfraz” que causó que las tarifas por hora de algunos empleados cayeran por debajo del salario mínimo federal.

De igual forma, señaló que no compensó a los empleados que realizaron tareas antes y después de su horario, y que no tuvieron los registros de nómina a tiempo.

El Departamento del Trabajo instó a otros empleadores a corregir sus prácticas y actuar en cumplimiento de la ley para evitar estas sanciones.

EFE