Publicado en: Opinión

Mar 17, 2017 1:38 pm

Amigo lector, ¿desde cuándo no hace un mercado completo?, ¿desde cuándo no se toma un café con leche, con azuquita, en su casa?, ¿desde cuándo tienes la sensación de que tu sueldo no alcanza ni para los gastos de una semana?, ¿cuánto te cuesta un caucho o cualquier repuesto para tu carro?, ¿cuánto de tus ingresos gastas pagando solo pasaje? Al actual gobierno de indolentes estas preguntas les parecen sin importancia, pero afectan muchísimo la vida del ciudadano de a pie.

No obstante, a mis cortos 33 años, puedo recordar a los gobiernos que si pensaban en el de abajo, en el campesino, en el obrero, en el estudiante y en la ama de casa: Los Gobiernos de Acción Democrática. Recuerdo, cuando estudiaba en mi natal estado Lara, en la escuela “Juan Bautista Franco”, que allí a la hora del recreo, me tomaba todos los días el vaso de leche escolar y usaba el uniforme y los útiles que venían en el bolso azul distribuido gratuitamente por el Ministerio de Educación. Hoy, ¿Cuántos niños pueden decir lo mismo?

Ahora bien, ¿a qué viene mi súbito ataque de nostalgia?, pues, a que el régimen ha decidido ilegalizar a AD. Si dejamos que eso ocurra, a la hora de llamarse a una elección, la única cara que veras en el tarjetón será la cara del bailarín de salsa Nicolás Maduro. Creo que esa sería la peor noticia que le pueden dar a todos los venezolanos en esta hora menguada que vive la república.

Particularmente, he tomado de decisión de dejar de quejarme en mi casa. El próximo 25 y 26 de marzo, tempranito, me voy a la Plaza Bolívar de Tocuyito a decir con orgullo, al igual que mis padres y mis abuelos, frente a la capta huella y frente al esbirro de turno, que soy adeco y que si quiero que vuelva un gobierno que piense en la gente.

Si vives en Tocuyito y tienes las mismas inquietudes, me encontrarás en esa plaza, justo al lado de la máquina, preservando el derecho de los venezolanos a tener un tarjetón electoral completo. Claro que aparecerá el rostro insípido de esta supuesta revolución del hambre, desempleo y corrupción, pero también debe aparecer la tarjeta del “Pan, Tierra y Trabajo”, la tarjeta de “Una Venezuela Libre y de los Venezolanos”, la tarjeta de Acción Democrática. #YoValidoAD y ¿tu?.

Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica