Mar 17, 2017 12:55 pm

La ITB de Berlín, la mayor feria de turismo del mundo, cerró el domingo pasado con optimismo sus puertas tras hacer una radiografía al sector y a sus perspectivas en un contexto geopolítico marcado por las incertidumbres ligadas al “brexit” y al “efecto Trump”.

La organización informó en un comunicado de que la ITB, que acogió en esta edición a unos 10.000 expositores de 180 países y territorios, atrajo a 109.000 visitantes especializados, una cifra algo menor que la del pasado año por la huelga en los aeropuertos de Berlín. “Las personas no prescinden de viajar en estos tiempos inciertos”, aseguró el consejero delegado de la organización ferial, Christian Göke, quien apuntó que el factor seguridad está ganando relevancia en la programación de vacaciones. Pese a las buenas cifras para este ejercicio que se manejan en el sector, Göke advirtió que “la xenofobia, el proteccionismo, el populismo y el levantamiento de muros entre países no son compatibles con una industria turística económicamente próspera”. A este respecto, el secretario mexicano de Turismo, Enrique de la Madrid, indicó en una entrevista a Efe que las cifras de llegadas a su país siguen subiendo, también las de estadounidenses, desde que Donald Trump ganó las elecciones en EE.UU. el pasado noviembre. Por su parte, el ministro de Turismo español, Álvaro Nadal, avanzó un año positivo tras un 2016 “excepcionalmente bueno” y subrayó que el “brexit” no está teniendo un “efecto significativo” sobre las reservas desde Reino Unido. Para reducir el aumento de los riesgos, según todos los expertos, lo conveniente es diversificar, tanto en los mercados de origen del turismo con el tipo de oferta, algo que se ha evidenciado en la mayoría de propuestas. Otra de las tendencias más claras de esta feria fue la apuesta por los viajes multidestino, esto es, rutas que incluyen paradas en diversos países. América Latina destaca en este sentido, con Honduras y Guatemala ofertando conjuntamente el “Caribe Maya”, y Argentina, Paraguay y Uruguay promocionando a una en la ITB la ruta jesuítica. Roberto Palais, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) argentino, explicó a Efe que “del otro lado del mundo visitan la región, no visitan Argentina” sólo. Uno de los hitos de la ITB fue su congreso, que contó con 200 sesiones y unos 400 conferenciantes, y que abordó desde las crisis políticas a las catástrofes naturales, pasando por la digitalización del sector y el aprovechamiento de la inteligencia artificial.

