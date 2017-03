Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 17, 2017 9:51 am

La esposa del Alcalde Metropolitano de Caracas, Mitzy Capriles de Ledezma, sostuvo un encuentro con Andrew Gilmour, alto funcionario de la Naciones Unidas, para dar a conocer la dramática situación de los presos políticos y la de miles de familias venezolanas que sufren hoy en día “una tremenda crisis no solamente económica, sino también humanitaria”.

Capriles de Ledezma manifestó su preocupación al representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la negativa del Gobierno Nacional, para cumplir con las leyes y resoluciones emitidas por entes internacionales, principalmente sobre los casos de detenciones arbitrarias e injustas de líderes de la oposición y estudiantes que han alzado su voz por defender la democracia.

Recordó que una de ellas ha sido la Resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se califica la detención de su esposo como arbitraria, exige su liberación inmediata y que debe dársele una reparación justa, integral, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la orden hasta ahora no ha sido acatada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“En mi querida Venezuela, el Gobierno incumple las Leyes internacionales, nuestra propia Constitución, y hasta las normas de Derechos Humanos. No es posible que el gobierno de Maduro mantenga tras las rejas a personas por pensar distinto a su régimen, incluso que continúen detenidas tras demostrarse que son inocentes en los tribunales venezolanos, en muchos casos no son liberados aún teniendo sus boletas de excarcelación y la policía del Estado no acata las sentencias emitidas”, dijo.

La esposa del Mandatario Capitalino, agradeció el respaldo de la comunidad internacional y demás representantes que expresaron su solidaridad con Antonio Ledezma.

“Los venezolanos sólo esperamos de la comunidad internacional el apoyo con los principios de la libertad, que está siendo desconocida por el régimen que impera en Venezuela (…) En un país donde existen presos políticos, no se puede decir que hay democracia”, argumentó.

Durante el encuentro con Gilmour, Capriles de Ledezma conversó sobre las pruebas falsas con las cuales el gobierno de Maduro ha llevado adelante un juicio amañado contra la Segunda Autoridad Civil más importante de Caracas, un alcalde electo y reelecto que ya cumplió dos años injustamente preso. “No solo se vulnera su derecho, sino también el de cientos de venezolanos que lo eligieron”, precisó.

Cabe recordar, que el 8 de marzo del presente año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno venezolano liberar al Alcalde Antonio Ledezma, al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López y al resto de los casi 105 presos que han sido encarcelados por el simple hecho de pensar distinto. Este nuevo requerimiento no proviene únicamente de los países a los que el gobierno de Nicolás Maduro ha considerado como acciones injerencistas, por el contrario, en esta oportunidad la exigencia es emanada por la máxima organización internacional que agrupa a 193 regiones.

Nota de prensa