Publicado en: Actualidad, Entretenimiento

Mar 17, 2017 3:34 pm

El innovador grupo estadounidense Oscar Williams and The Band of Life ofrecerá tres recitales en su estilo de fusión de gospel, soul y jazz durante una gira que incluirá la ciudad de Mérida, el 25 de marzo y Caracas, el 28 y 29 de marzo de 2017, junto a una de las vocalistas más importantes de Venezuela, la talentosa Biella Da Costa (sólo para las funciones de Caracas).

Nota de Prensa

La banda, que está integrada por Oscar Williams, pianista/tenor, y las vocalistas Andrea Wallace, Dorrian Neymour, Blanche Dykes y Darian Yancey-Mackey ofrecerán también clases magistrales y talleres para coros juveniles venezolanos durante su gira.

Oscar Williams and The Band of Live nacieron en el año 2000 como un grupo de canto góspel y se ha ido expandiendo hacia otros géneros, representando un nuevo movimiento musical que fusiona el jazz, soul y jazz entre otros, en sesiones de canto y música invitando al público a participar. El grupo es una combinación de talentos y estilos formado por destacados músicos profesionales que además poseen una vasta experiencia en teatro y musicales.

Comenzaron su internacionalización con giras por El Vaticano, Suiza, Alemania e Italia. Posteriormente, En el 2010, Williams y su banda fueron escogidos como representantes del Jazz Ambassador of Music, una iniciativa creada en 1955 por el congresista norteamericano Adam Clayton Powell, Jr., que llevó por el mundo a distintos músicos, entre ellos a Louis Armstrong (en 1956, 1960 y 1961), Dave Brubeck (en 1958), y Duke Ellington (en 1963, 1970 y 1972).

Ya como embajadores de buena voluntad, la banda ofreció recitales en Republica Checa, Líbano, Polonia y Rumania, así como también países de Sudamérica: Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Guatemala en los cuales tanto Oscar como su grupo han tocado y cambiado los corazones de incontables personas en el mundo.

Esta actividad auspiciado por el Departamento de Estado de los EE.UU., a través de su Embajada en Venezuela, tiene como finalidad promover el intercambio cultural y el encuentro entre músicos y estudiantes.

Oscar Williams

Destacado pianista graduado de la Universidad de Missouri, en Saint Louis. Sus composiciones se inspiran en una amplia gama de fuentes como música clásica, ragtime y la influencia de los musicales de Broadway.

Blanche Dykes

Comenzó muy joven su carrera y tuvo la suerte de trabajar junto a grande figuras del Gospel. En el 2002 comenzó a cantar con el legendario artista Donald Lawrence habiendo participado en la grabación de numerosos discos. Asimismo fue vocalista de apoyo de figuras de la talla de Karen Clark–Sheard, The Clark Sisters, Pastor Marvin Sapp, Bishop Hezekiah Walker, Kim Burrell, Vanessa Bell Armstrong and Mary Mary. Como actriz tomó parte en numerosos films como “A good man is hard to find” y “Bible Stories”.

Dorrian Neymour

Vocalista, es educadora y ha trabajado los últimos dieciséis años enseñando a niños actuación y danza además de diferentes géneros de música tales como R&B (Rhythm and blues), pop, y góspel. Ha viajado extensamente por el mundo como integrante del Golden Góspel Singers y posee una amplia experiencia teatral.

Andrea Wallace

Vocalista clásica de jazz, Andrea Wallace ha sido una sensación desde que tenía 2 años de edad. Ha compartido escenario con Eryka Badu, Will Downing, Ruby Dee y Oscar Williams. Es conocida por su estilo operístico con sabor a Jazz. . Andrea es propietaria de “288 vocals”, una escuela de instrucción para vocalistas de todas las edades. Cuando ella no está enseñando, está realizando su show “Mahalia Jackson”

Darian Yancy Mackey

Ungida de soul y jazz, es la forma para describir la voz de Darian Mackey. nativa de Dallas, TX. Darian ha cantado toda su vida. Ella ha desarrollado su don musical y comparte el escenario como vocalista de fondo para Chrisette Michelle, Tyrese, Kirk Franklin y Oscar Williams. Darian es una talentosa vocalista conocida por exaltar el estado de ánimo cuando canta, permitiendo a la gente sentir la emoción de la canción. Es madre de 2 adolescentes que desan seguir sus pasos.

Agenda #OWGOSPELVE

Ciudad de Mérida

Sábado, 25 de marzo

Lugar: Teatro César Rengifo

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre. Retirar las entradas en las taquillas del teatro el día de la función.

Caracas

Martes, 28 de marzo

Lugar: Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

Hora: 5:00 p.m.

Entrada libre en las taquilla del teatro o por Solo Ticket

Miércoles, 29 de marzo

Lugar: Centro Cultural Chacao

Hora: 6:00 p.m.

Entrada libre en las taquillas del teatro o por Ticket Mundo