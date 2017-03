Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 17, 2017 12:43 pm

El cantante venezolano Miguel Ignacio, mejor conocido como Nacho, recordó en la noche de este martes el día en que una avioneta se estrelló en una finca de su propiedad.

Nacho inició el relato con el primer día en que vieron la propiedad, luego de visitar un sitio recomendado en busca de unos jugos naturales junto con su esposa, Inger Mendoza. De regreso, observaron una finca que estaba en venta. Allí se quedó “hipnotizado por el lugar”, pues le gustaba mucho.

En el sitio conoció a un señor de 90 años que le narró cómo había sido su vida en la vivienda, la crianza de sus hijos, los momentos especiales con su compañera de vida y la tristeza que lo embargaba al haber quedado solo en su casa.

El señor acordó darle un lapso de tiempo a Nacho para ahorrar el monto solicitado por la finca. Tras conseguir el dinero, el cantante volvió a la propiedad y la adquirió.

En la publicación del artista en Instagram, detalló que comenzó a pasar las tardes con su familia sin preocupaciones, ya que nada malo podría ocurrir, o eso creía.

“Todo estaba cercado, no había “peligro”, no había objetos de cuidado, no había animales raros, excepto por una gallina y un gallo que nos invadieron y se convirtieron en las mascotas”.



Agregó un parque con columpios a la propiedad y colgaron un caucho de un pino, que un año después sería el único árbol incendiado tras la caída del avión.

“Sentí un terror nunca antes sentido”