Publicado en: Actualidad

Mar 17, 2017 2:59 pm

Tras 51 intervenciones de cirugía estética y un centenar de tratamientos, Rodrigo Alves, el “Ken Humano” de 33 años fue incluido en el libro de Récords Guinness por haberse sometido al mayor número de procedimientos cosméticos.

De acuerdo al portal El Mundo, Rodrigo se ha gastado 425 mil euros para parecerse al novio de la famosa muñeca Barbie.

Su más reciente intervención consistió en quemarse una capa de piel del rostro con un sistema de rayos láser CO2 para que la que surja debajo parezca “piel de bebé” o de “porcelana”.

“Antes de operarme, mi alma y mi personalidad no estaban cómodas con mi cuerpo, ahora me he encontrado a mí mismo con la nueva apariencia”, cuenta el brasileño, quien a los 17 años comenzó a someterse a intervenciones de cirugía estética, porque según revela, se burlaban de su aspecto físico.

Sobre su última cirugía, reveló que es la más esperada de todas, pues eliminará por completo las cicatrices que en algún momento de su vida le dejó el acné.

Ha sido la intervención más esperada de mi vida, la que me eliminará, además, todas las manchas y todas las marcas”.

Tras la intervención del láser CO2 no necesitará maquillaje ni potingues, punta el portal El Mundo.