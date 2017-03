Publicado en: Opinión

Mar 18, 2017 7:57 pm

¿Qué es una premonición? ¿Qué es una intuición? Algunos rápidamente pensarán en esoterismo y contactos del tercer tipo, cosa que no puedo ni validar, ni condenar. Pero si puedo hablar desde mi campo de estudio, desde el cual una intuición o premonición no sería más que un saber que está inconcientemente registrado que de pronto se revela a la conciencia. Visto así es una deducción inconsciente.

El título de este texto es en realidad una irónica caricatura. Un intento disimulado de llamar la atención de curiosos a los que quisiera alertar sobre un muy posible escenario de la política de este país.

Pero antes de compartir mi última “revelación” quisiera intentar probar mis dotes “proféticos” ante ustedes, queridos lectores, con una visita al pasado reciente. Acompáñenme si son tan amables al clima social que reinaba alrededor del primero de septiembre del 2016, alrededor de “La Gran Toma de Caracas”.

Contextualicemos ese momento: ha pasado casi medio año después de que una Asamblea Nacional mayoritariamente “opositora” se instaló, por la que muchos que me acompañan en estas líneas votaron esperanzados, creyendo ilusamente que vencerían una dictadura como la nuestra por esta vía, pues así se dejó usted convencer por aquellos en los que tal vez hasta ahora confía (no siendo primera vez que lo convencen de argumentos semejantes). Un detalle quizás no le advirtieron: su voto sirvió para disimular la cara totalitaria del régimen castro-comunista ante el mundo, pues hubo “elecciones democráticas”, mientras simultáneamente transcurría un genocidio disfrazado de “crisis humanitaria”. Tampoco advirtió que le prometieron una serie de cosas que, si usted deja de ser ingenuo pensando que los políticos son ingenuos o incompetentes, rápidamente se dará cuenta que en este contexto castro-comunista, todas sus promesas eran irrealizables a no ser que se procurasen por la vía de la desobediencia civil; cosa que para ellos no entra en el eslogan repetido “pacífico, democrático y electoral”. Y si después de leer esto y de casi dos décadas de “oposición” surge en su mente la frase “hay que agotar todas las vías”, debo decirle que a usted lo han programado a la perfección para que nunca desespere, y siempre espere. Le hacen creer que la desobediencia civil es un demonio. ¿Quién es el ingenuo?

En este clima derrota-esperanza vicioso en el que la élite política lo maneja, le prometieron referéndum revocatorio en 2016 ¡o nada! Para esto recogieron todo el cuestionamiento sensato que nacía, toda la frustración y prometieron la “Gran Toma de Caracas” para el ¡RR2016 o nada! ¡Y usted les creyó! (otra vez). Y cuándo le cambian la seña a última hora no es capaz de dudar de sus idealizados líderes. Ese día tuve una “premonición” que está a punto de cumplirse.

El “bluff” político lo tenía claro, pero confieso que ver una sociedad civil movilizada desde todos los rincones del territorio se llegara a Caracas, traspasando las mayores dificultades para exigir la salida del tirano aunque representado en un ilusorio RR me entusiasmó. Me entusiasmó la energía y la determinación. Ese era el clima. Pero bastó a que la “élite” política experta en el círculo vicioso esperanza-derrota abriese la boca para que toda esa fuerza se diluyese como arena en las manos. ¡Cuántos volvieron satisfechos a sus casas! con la “agenda continua de protestas” exigiendo una fecha para la cual ya no alcanzaba el año. ¿Quién es el ingenuo?

Tan idealizado tiene a sus políticos “el flaco”, “leo” “maría corina” “julio” “ramos” que nunca se preguntó ¿por qué la Asamblea Nacional no convocó al bendito RR el primer día que tomó posesión dando tiempo suficiente? Tal vez en su ingenuidad proyectada pensó que los ingenuos y lentos son otros.

Premonición del primero de septiembre de 2016 (3:15pm): MUD hará trueque Revocatorio por Gobernaciones. La Sociedad Civil ni se dará cuenta y cuando den nueva fecha celebrará e irá a votar feliz! ¡RR2016 o nada! Será borrado del registro.

Otros “bluffs” se siguieron… Abandono de cargo a Maduro… ¡Esto es Dictadura! Bla bla bla… Se habla mucho, pero del NarcoEstado y pasaportes diplomáticos se dice nada. Voluntad Popular no pierde oportunidad para decir que Maduro destruyó el legado de Chávez. ¿Quién ha sido el ingenuo?

Ya muchos han abierto los ojos ante este “es terrible comprobar”. Pero tengo una nueva “premonición” y con esto me despido, alertando que puede venir una nueva “burundanga” para que usted vuelva a su casa y siga poniendo pausa a su determinación de desobedecer al régimen. Dado los patrones previos esperanza-derrota descritos en un pasado muy reciente, pero que están aquí desde hace años operando, es muy posible que algún partido de la MUD, probablemente Vente Venezuela se “desligue” de la coalición “colaborasitora”. En esta coalición María Corina Machado es la “voz más radical” pero de ser una voz que complace oídos nunca ha pasado. Ha sido un mero poner en palabras lo que muchos piensan sin jamás deslindarse de sus colegas “pacíficos, democráticos y electorales” y dialogueros mientras un país se desangra. Habla de desobediencia pero sólo habla. Hoy es la cara más exigida por aún ingenuos que le piden marcar postura en relación a la élite política dura. No dudo que lo hará, pues el caldo de descontento y gestación de verdadera desobediencia crece y según patrones previos hace falta un nuevo espacio de esperanza que contenga el desespero. Si usted se admira que María Corina pida o “exija” la carta democrática a la OEA, sepa que se viene el trueque avisado RR por gobernaciones y en cuanto den la fecha para elecciones la aplicación de la carta vuelve a detenerse pues Venezuela es otra vez y una vez más revestida de falsa democracia. Se repartirán los curules como en la AN, unos se echaran la culpa a los otros, y usted si sigue de ingenuo seguirá siendo cómplice de esta infinita desgracia.

Profetizo una pregunta en su cabeza después de esta exposición. ¿Entonces quién? ¿Entonces qué hacemos? ¿Qué propones?

Propongo que abra los ojos, sólo así habrá espacio para algo diferente. Propongo la desobediencia civil organizada mediante la lucha no violenta. Propongo investigue al grupo de pensamiento Venezuela Futura y al movimiento Rumbo Libertad. No son los únicos ejemplos de una colectividad que se niega a seguir siendo parte de este vicioso sistema que arrea a la masa manipulada a su antojo. Una colectividad que se sabe no representada por la “élite” política de turno y que la desconoce.

¡Hoy tuve una premonición! ¡Es hora de la confrontación! Y lo hago en estas líneas. No hay manera suave de mostrarle estas realidades. ¿Quién es el ingenuo?

PD: No soy enviada del G2 cubano como le han enchufado en la cabeza. No comulgo ni con Patria, Socialismo o Muerte, ni con Unidad o Muerte. Comulgo con la sana suspicacia de una escenario político que parece un museo de cera, al mismo tiempo que se profundiza la descomposición cultural vertiginosamente.