Mar 18, 2017 5:35 pm

La mañana de este sábado el concejal de Chacao, Alfredo Jimeno, finalizó una semana más visitando distintos espacios del municipio y trabajando por La Mejor Venezuela.

Nota de prensa

El día lunes se inició con buenas noticias luego de que el partido Voluntad Popular lograra la meta de validación en 21 estados del país.

“Concluimos una semana más dando Todo Por Chacao y Todo Por Venezuela, asumiendo ese compromiso que tenemos con los vecinos desde hace más de 15 años. Lo hacemos con los operativos focalizados de fumigación por diversas zonas del municipio y con nuestros Micro Mercados Móviles a precios solidarios para garantizar la carga proteica que hoy nuestros vecinos están demandando.”, declaró el edil.

Jimeno informó que el día jueves asistió a la misa con motivo del 24 aniversario de la Policía de Chacao y resaltó su compromiso de seguir apoyando a la institución policial para garantizar la seguridad de todos los vecinos del municipio. Del mismo modo, aprovechó para expresar su agradecimiento a todos aquellos funcionarios que llevan años de carrera y a los que se preparan para asumir el difícil reto de ser policía en la Venezuela de hoy.

Para finalizar, el edil estuvo acompañando a los diferentes partidos políticos en su proceso de validación ante el CNE y resaltó que aquellos vecinos que ya validaron, no pueden volver a hacerlo.

“No caigamos en el juego de la dictadura, cada partido que ya fue validado, no puede volver a serlo. Si usted como vecino ya validó por Voluntad Popular, no lo haga por otro partido porque si no, estaríamos anulándonos como vehículos de la democracia y estaríamos haciéndole un favor a la dictadura”, concluyó Jimeno.