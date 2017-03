Publicado en: Opinión

Mar 18, 2017 6:01 pm

Fuimos sorprendidos los venezolanos, en la semana concluida, con las declaraciones del Defensor del Pueblo abogado Tarek William Saab quien afirmó tajantemente que las OLP, relativamente respetan los derechos humanos, tras una incursión con caretas de la muerte, en El Valle ,al suroeste de Caracas, en la cual fueron ajusticiadas nueve personas, y atropelladas cientos de ellas, sin formula de juicio alguna, de las cuales no han revelado nada al respecto y cuyos familiares reclaman fueron ejecutados a mansalva, incluso hasta dentro de sus propios hogares.

Los dichos del “Defensor del Pueblo me recordaron la teoría de la relatividad en física la cual incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la de relatividad general, formuladas por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Sin embargo, esa teoría no es posible en materia de derechos humanos porque o se respetan y se atienden o se violan pura y simplemente. Los ajusticiamientos extrajudiciales, sin tomar en cuenta el principio de inocencia y entrando a casas de familia, no se pueden explicar, solo por el hecho de ser familias pobres, sin poder, que son víctimas de cualquier tropelía. En esa actividad, no hay nada relativo, el irrespeto a la vida humana, como se mire es una violación a los derechos humanos, pero lo que pasa es que se quiere justificar un adefesio jurídico denominado pomposamente “Misión Justicia Socialista” al cual el militante político Tarek William Saab, rinde culto por lealtad al gobierno y no a sus obligaciones como defensor del pueblo. Valdría la pena revisar qué sentido tiene la defensoría del pueblo: es el órgano por excelencia de la defensa de los derechos humanos como lo consagra la Constitución y la ley que rige su creación y funcionamiento. Es preferible un defensor del pueblo que cuide celosamente los derechos humanos y no uno que los vea como algo “relativo” a si le convienen al gobierno de Maduro, del cual es militante, activista ,partidario y defensor por excelencia, con rebuscados argumentos jurídicos de rábula, como el del relativo respeto a los derechos humanos de las OLP,

Es importante observar sus actuaciones no solo en cuanto a la criminalidad de ejecuciones extrajudiciales sino desde el punto de vista que no es relativo de utilización de la inexistencia de medicinas y asistencia médica, y a la mediatización de alimentos y su escasez como arma política, proscritos definitivamente por el artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos, norma supra constitucional vigente en Venezuela que textualmente establece: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

Es impresionante como el defensor del pueblo no ha tenido miramiento alguno hacia los CLAP, usados por el gobierno como arma política para someter a la gente por hambre, el descuido y destrucción del sistema de salud pública y que sean las UBCH del PSUV y sus llamadas patrullas las que se han empoderado de la comida y la salud. Es decir solo tienen derechos humanos los conmilitones del partido de gobierno y a los demás ciudadanos se nos somete a un apartheid político y social, contra el cual ha debido pronunciarse el defensor del pueblo. Hay muchos otros problemas, muy graves en derechos humanos sobre los que podemos hablar más adelante, pero por ahora dejemos asentado que el defensor del pueblo es un militante, participante. , contribuyente, asociado, componente, integrante de la Misión Justicia Socialista. Que servirá para todo pero menos para atribuirle a cada ciudadano lo suyo y para defender la vida humana y la integralidad de la nación venezolana. El Defensor del Pueblo, solo defiende a Maduro.