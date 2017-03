Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 18, 2017 3:40 pm





“Desde muy tempranas horas de la mañana se han presentado problemas en el proceso de validación. La primera es que las líneas telefónicas se cayeron por completo, lo que imposibilita comunicarnos con nuestro movilizadores, acto muy común en este tipo de eventos, pero lo más grave es que las máquinas lectoras de capta huellas han estado muy lentas al momento de capturar la información del elector, lo que retrasa el proceso”, así denunció el diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, en el marco del proceso de validación del partido político Primero Justicia.

Nota de Prensa

Marquina, afirmó que esta tolda política cuenta con el respaldo del pueblo. “Nadie duda que Primero Justicia tenga a la gente y el afecto de los venezolanos para cumplir con la validación, lo que está en duda es que si con tan solo doce máquinas en el estado Lara, con un tiempo promedio de dos minutos por elector se pueda cumplir con la meta del 0.5% que establece la ley”, comentó.

Asimismo, el Diputado le hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a que se aboque a esta problemática. “Esperamos que el CNE nos ayude a resolver estos inconvenientes, ya sea para que las capta huellas actúen con mayor velocidad o en definitiva se instalan más maquinas para que los venezolanos puedan ejercer su derecho constitucional”.

Marquina, a pesar de estas problemáticas, le hizo un llamado a toda la población a que vayan a validar. “Esto no es un problema de un partido político en específico, es problema de todos los venezolanos, que para poder superar todos estos obstáculos, se necesita de mucho compromiso”, afirmó finalizando que, se está jugando el destino de Venezuela, ya que si no hay partidos políticos, no hay democracia.