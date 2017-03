Publicado en: Opinión

Mar 18, 2017 1:10 pm

El Régimen de Nicolás Maduro ha ultrajado, hurtado y abandonado por completo no sólo a todo un pueblo dentro del territorio nacional, sino además a todos los estudiantes venezolanos que nos encontramos en el exterior. La decepción y frustración en la que vivimos todos los venezolanos, donde sea que nos encontremos es cada día mayor, en Venezuela no hay justicia, no hay estado de derecho, ni dentro de Venezuela, ni fuera de ella para los venezolanos. Tras tres años de negativa del régimen chavista, los estudiantes venezolanos en el exterior seguimos en situaciones críticas y precarias, viéndonos sumergidos en una crisis sin precedentes, viviendo muchos en míseras condiciones, en refugios, sin con qué comer, sin cómo subsistir y teniendo que enfrentarnos ala mayor de las encrucijadas; quedar indocumentados en diferentes países del mundo, sin siquiera algunos poder culminar nuestros estudios y pocas palabras, en las manos de Dios. El otro panorama que nos obliga el gobierno al no darnos las divisas para culminar nuestros estudios para los cuales vinimos al exterior es obligarnos a regresar derrotados sin haber podido alcanzar nuestros objetivos académicos, a una nación sumergida en una crisis económica, política y social,jamás vistas, donde no existe futuro alguno, con una escases extrema de alimentos y medicinas y una rampante inseguridad y sistemática violación de los derechos humanos de su gente, presos políticos por expresarsus puntos de vista o el ejercicio del libre pensamientos, ideas u opinionesque difieren del régimen. Los estudiantes venezolanos en el exterior nos hemos quedado a la deriva. Sin divisas y sin futuro miles de venezolanos sufrimos el abandono del régimen narco-comunista venezolano que controla a su antojo la administración y asignación de las divisas. Queda claro que somos “Victimas del Sistema de Administración de Divisas”, somos víctimas de un régimen nefasto. Un gobierno que nos ha hecho sentir como si no fuéramos venezolanos, mendigando nuestros derechos, viéndonos obligados a vivir en una condición de apátridas. Muchos de nosotros carentes de toda documentación que acredite nuestra nacionalidad y a punto de la indigencia. Es necesario que la comunidad internacional sepa lo que está sucediendo con los estudiantes venezolanos en el exterior, es necesario también que se sepa que en Venezuela no hay Justicia, ni dentro ni fuera para sus connacionales.

Jeniffer Tovar