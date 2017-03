Publicado en: Actualidad, Nacionales

Para el diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, la jornada de validación del partido Primero Justicia es una prueba para la organización que ha venido acompañando la lucha ciudadana, promoviendo el cambio de un país en crisis y que además debe superar las intenciones del Gobierno Nacional, en componenda con el Consejo Nacional Electoral (CNE), de retrasar la realización de elecciones.

Nota de prensa

Durante su recorrido por los puntos de validación en Vargas, el parlamentario recalcó que el gobierno nacional “tiene el plan final de retrasar las elecciones, Nicolás Maduro y García Carneiro saben que si van a elecciones pierden, y es por ello, aspiran realizarlas al estilo cubano o a la nicaragüense, sin alternativas y eliminando a los partidos políticos. Por eso estamos trabajando duro y lo mejor, contando con el apoyo ciudadano. Durante el primer día de la jornada nuestra meta es validar al partido en Vargas”.

Sostuvo que el anuncio del CNE en cuanto a la normativa de validación de partidos, se convirtieron en una excusa más para retrasar el cronograma electoral. “Este proceso no debería retrasar más el cronograma electoral, no olvidemos que la tarjeta de la Unidad y del Psuv siguen allí, pero sin duda alguna es una excusa barata de Nicolás Maduro para no convocar elecciones”, señaló y destacó que al finalizar el proceso de validación la Unidad iniciará la elección de sus candidatos regionales y municipales; e incluso presidencial, a través de unas primarias.

Olivares informó sobre las irregularidades presentadas en el proceso, como el retraso de las máquinas captahuellas, los cortes de luz en los puntos de Catia La Mar, Barrio Aeropuerto y plaza El Cónsul y los trabajos de bacheo que cerraron el paso en los alrededores de la Plaza Los Calamares en Carlos Soublette. “A pesar de todo esto el proceso de validación en su primer día se realizó superando todo tipo de trabas y obstáculos interpuestas, especialmente en los puntos con mayor concentración del padrón electoral”.

“No hay traba que a nosotros nos detenga en la necesidad de cambiar a Venezuela y cambiar a nuestro estado. Quiero agradecer a toda la gente que a pesar de las trabas, corte de luz, cola, salió a validar, están creyendo en los partidos y respaldando a Primero Justicia que hoy más que nunca es la muestra de la Unidad”, afirmó Olivares, quien validó desde el punto ubicado en la plaza Vargas de La Guaira.

Finalmente consideró que la muestra espontánea de apoyo al partido es el resultado de un trabajo de lucha y acompañamiento al ciudadano, así como de la estructura política de PJ en Vargas que se ha venido consolidando en los últimos años. “Agradecemos a esos héroes, pedimos un granito de arena para seguir luchando por este país”.