Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 18, 2017 12:40 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, señaló este sábado que unas 25 mil personas ya habían participado en el proceso de validación de Primero Justicia y otras 30 mil se encontraban en cola, tras el primer corte realizado a las 11:00 am.

Asimismo, Capriles denunció que para la jornada de este fin de semana fueron habilitadas 421 máquinas, cuatro menos que la semana pasada y 12 menos que la antepasada. De esas 421, cinco han sido reportadas como averiadas. También indicó que en los estado Falcón y Vargas se habían reportado cortes de electricidad, generando un retraso en el proceso.

“Se le hizo una solicitud al CNE para habilitar más máquinas, no hay ninguna justificación para que no se habiliten. Las máquinas son de los venezolanos, no del Gobierno”, dijo el gobernador en una transmisión a través de Periscope.

Por otra parte, aseguró que en los puntos de validación ubicados en San Bernardino y San José (municipio Libertador), se había reportado sabotaje por parte de grupos armados.

En la transmisión, Capriles reiteró que los únicos requisitos necesarios para validar son la cédula de identidad y no haber participado en el proceso de otro partido político.

“No hace falta estar inscrito en ningún parido. A todos nos interesa que todos los partidos se validen, no se pueden plantear competencias internas dentro de la oposición. En la unión está la fuerza y necesitamos que todos los partidos se validen”, sentenció.