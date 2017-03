Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 18, 2017 7:34 am

Sebastiana Barráez comenta en su columna en el semanario Quinto Día la desaparición del helicóptero del ejército de Venezuela EV 0796 el pasado 30 de diciembre de 2016 con 13 personas a bordo en el tránsito entre Puerto Ayacucho y la Esmeralda en el estado Amazonas.

HELICÓPTERO. Van 78 días y no aparece el helicóptero. Un alto oficial de la Aviación me confía: “es imposible que sobre la ruta terrestre y corta Puerto Ayacucho-La Esmeralda, que es como la de Caracas-Barquisimeto, no se encuentre un aparato que es más grande que un metrobús: 18 metros de largo, 21 mts entre las puntas de las palas del rotor, y vacío (sin gasolina) pesa 7 mil kilogramos”. El 30 de diciembre el helicóptero MI17 del Ejército, de fabricación rusa, siglas EV0796, se perdió como por arte de magia con tripulación y pasajeros, luego de despegar de Puerto Ayacucho. De los 9 militares nada dice la Fuerza Armada y de los cuatro civiles, incluyendo un bebé, menos se pronuncian las autoridades. De los más de tres mil generales y almirantes que hay en la FANB ninguno se ha pronunciado. A la búsqueda de la aeronave se le llamó “Operación Esperanza”, aunque suene medio irónico. No se sabe qué pasó con el equipo de radio impacto que debía enviar una señal de su ubicación en caso de un siniestro. Hace rato que los rumores suben como la espuma. Lo más extraño es el silencio de la Fuerza Armada.

Continúe leyendo la columna de Barráez en Quinto Día