Ahora le toca al golfiao y la pastelería…El comunismo tiene una historia muy particular del pan en Rusia, en los meses inmediatos a la revolución, la expropiación de empresas, colectivización de tierras a productores del agro, fabricas harineras, etc. trajo como consecuencia una masiva escasez de trigo, harina y pan, con la desventaja que la alimentación popular se sustentaba en un pan fabricado de un kilogramo con medio kilogramo de harina y medio litro de agua, un pan de larga duración, venian los rusos de la Guerra I y de la revolución, otra guerra pero del gobierno contra la gente, su pueblo. Esa particular manera de hacer pan, nos pone en perspectiva de lo que significa escasez de trigo, harina y pan, simplemente, hambre y en el marco de la revolución socialista, esta realidad socioeconómica debió haber sido terrible.

La escasez de trigo y pan en la Rusia post revolucionaria llamo la atención de Lenin, quien, en medio del desastre económico causado por la colectivización, ordeno un paso atrás para ir dos adelante. Buharin diseñó un programa económico de reformas económicas entre ellas el retorno del capitalismo a empresas y desde luego panaderías y a campesinos que podrían ser dueños y colocar los precios al ritmo del mercado para así devolver el pan a los rusos. La revolución socialista en su primer experiencia mundial mostro lo que la economía clásica se cansó de pronosticar ocurriría con la aplicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels y la expropiación y eliminación de la libertad económica y derechos de propiedad. El programa económico de Bucharin, la NEP, o nueva política económica, traía ese objetivo retornar al capitalismo en algunas áreas de la economía y en determinado estadio, volver a expropiar.

En Venezuela -de hoy- vivimos una historia similar con los decretos del gobierno contralas panaderías, y en medio del mismo problema ruso de 1920, escasez, allá por las razones contadas arriba y acá en Venezuela por control político, porque el gobierno maneja el monopolio de importación de trigo y harinas, molinos estatizados y luego con su capacidad de producción inducida, =ara cumplir un patrón político del gobierno, que todo lo que toca lo vuelve añicos. Pero esta nuestra realidad hay más detalles, que tienen que ver con el proceso de dominación política y conversión de todos al servilismo del Estado, el racionamiento del trigo, y del resto de bienes consumo masivo, están en la misma agenda.

Así, enfrentamos hechos, la intervención del Estado, crea un entorno de violación de los derechos de propiedad, expresado estos en caída de su rentabilidad, por lo que al decretar que las panaderías fueran transportadas y convertidas por la cultura alimenticia del venezolano y particularmente de las consecuencias de los controles de precios en tiendas de conveniencia, habría según el gobierno que transformar su actividad económica a casi exclusivamente a la producción de pan popular -canilla-estableciendo una especie de fast-track de ruina y cierre de panaderías; las cuales terminarían en poder de Estado desde donde serían transferidas a las bandas de maleantes que militan en los CLAPS, en las milicias, y en el hampa organizada, aquellos a quienes Maduro les llama “camaradas del hampa”.

Es el camino de la expropiación de facto de las panaderías, expropiarlas por “derecho revolucionario”, así no implique su expropiación plena o por el camino del derecho, pero a través de la violación de los derechos de propiedad, fenómeno común en Venezuela en estos diez y ocho años de socialismo, con la fijación de precios, regulación, intervención militar, control de inventarios, y toma de las empresas industriales y comercial. La violación de derechos de propiedad a través de decretos leyes, es por ello expropiación de facto, así los títulos de propiedad aún se encuentran a nombre de sus propietarios originales. Es muy importante que se comprenda que la expropiación no se trata únicamente de arrancarle la propiedad e un capitalista, sino reprimirlo a través de la regularlo, control de precios, intervención en su contabilidad de costos y control de inventarios, en una empresa creada y sostenida por un emprendedor privado que trabaja 24 horas durante siete dias para ver reproducir su capital y el de su familia.

El objetivo del gobierno de regular las panaderías, esta dibujado en el mismo patrón del Dakazo, y ruina de miles de comerciantes de electrodomésticos en todo el país, la intervención la hacen con los mismos personajes esta vez disfrazados de comisarios de la revolución, actuando como milicias y apoyados por la violencia de las armas del Estado, el hecho en derecho es expropiación, y el los hechos, es empobrecimiento de lo que queda de clase media emprendedora, productores de pan, los cuales sirven más de la mitad de quienes pueden tomar el desayunos con pan y probablemente aún más, dada la escasez perniciosa de la harina procesada de maíz -arepas.

Los mecanismos administrativos ya lo sabemos, disminuir el volumen de bienes producidos con harina de trigo, pastelería, donde emerge el golfiao, delicatess nacional, etc. para producir masivamente e el pan popular, la canilla y otros panes de consumo masivo. Se supone que los dueños de las panaderías, productores y emprendedores de la clase media, aceptaran la reducción del margen de rentabilidad del negoción, lo cual traería un rápido proceso de descapitalización, desinversión, y empobrecimiento y eventualmente el abandono del negocio, el cual sería entregado a los maleantes uniformados de comisarios políticos de la revolución, y por ese camino pérdida de empleos unos 35 empleos directos por panadería y otros m as de empleos indirectos, lo cual sabemos repercutiría en la pérdida de capital humano en sector alimentos; con lo cual su producción caería, y la demanda entraría en el callejo de los precios ere gualdos, un récipe de empobrecimiento que ha sido un patrón de depredación del actual régimen político.

¿Qué ocurrirá entonces? No es difícil predecirlo, el sector panaderías en Venezuela tiene un PIB de unos 4 mil millones de dólares, el cual caerá con fuerza hasta la ruina del sector, y la perdida de cientos de miles de empleos, venezolanos que tendrán que convertirse en la cola de la servidumbre servida por el gobierno para recoger a venezolanos des-empoderados cuya sobrevivencia tienda que arrimarlos a la limosna del Estado, a nutrís su régimen de servidumbre.

Tendremos entonces un mercado “negro” o bachaqueros de los productos de panadería y pastelerías prohibido por el comisario plato de turno, manjares como golfiaos, eventualmente vendidos en la calle, a precios libres, por supuesto, en lo que sería la sustitución de un sector moderno de servicios, como las panaderías, industria locales, por tarantines de buhoneros y bachaqueros donde los precios serían los que el mercado compre, una vez contabilizado costos generado las regulaciones impuesta s las panaderías de vender solo el pan político, en una industria del pan local que entrarían en el mismo curso de ruina, con el cual impusieron el cierre de más de 5000 industrias, y varios millones de trabajadores que se fueron al mercado informal y a ganar el mínimo salario.

No olvidemos que las caídas de millones de cabezas de ganado desaparecieron cuando se expropiaron haciendas y hatos ganaderos, los maleantes de la revolución entraron a esos expropiados agroindustria y acabaron con todo lo que camonina, una manipulación política para satisfacer las roscas de mercaderes de la corrupción, importadores de cárnicos y avícolas mercaderes del gobierno con la aplicación del control de cambio y la sobrerregulación que trajo como consecuencia ruina y miseria y pobreza.

