Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 19, 2017 9:53 am

El nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, aclaró este domingo que en el organismo que dirige “la justicia no tiene privilegios”.

LaPatilla.com

“La justicia no tiene privilegios y cualquier persona que viole la ley será atacada desde el Tribunal Supremo de Justicia con todo su peso. Por ello, tenemos que destacar que no hay una justicia paralela”, dijo Moreno durante una entrevista en el canal Televen.

Al ser consultado sobre la legalidad de los actuales magistrados del máximo ente judicial, expresó que “los magistrados actuales fueron nombrados por una Asamblea Nacional legalmente constituida y, si se quiere revisar esta designación, debe procesarse a través del Poder Moral y no por otra Asamblea Nacional”.

Destacó que “en esta situación de país que vivimos, la Sala Constitucional es el punto de equilibrio del país y sus decisiones deben ser acatadas”.

Ante las denuncias de hacinamiento en las cárceles venezolanos, Moreno aseveró que ha “solicitado reuniones con la Fiscal general, la ministra de Servicios Penitenciarios Iris Varela y todo el conjunto judicial, para darle solución a la situación de hacinamiento y los retrasos en los procesos penales en todas las cárceles del país”.

En torno a los presuntos “ataques” hacia su persona luego que fuera nombrado presidente del máximo ente judicial, Moreno reiteró que “los ataques no me apartarán de mis funciones. Esos ataques son infundados y tomaré las medidas judiciales para sancionar a las personas que me han atacado vilmente. Son muchos años de ataques de algunos sectores y demostraré que los mismos ‘son falsos de toda falsedad’ y quienes han querido manchar el nombre de la institución judicial pagarán con todo el peso de la ley”.