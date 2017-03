Publicado en: Opinión

Mar 19, 2017 7:26 am

En Venezuela, se ha venido entronizando progresivamente una dictadura de corte comunista, diríamos un neocomunismo, por el origen distinto de su comienzo, no al estilo “revolucionario” de los otrora regímenes comunistas de lo que fue la Unión Soviética, Europa Oriental, China, Vietnam y hoy Cuba y Corea del Norte. El neocomunismo venezolano denominado socialismo del siglo XXI tuvo un origen legítimo con una constitución refrendada por el pueblo, ¿Qué pasó después de legitimada la constitución?. El grupo faccioso ( dio dos golpes militares en el año 1992) que logró el poder por la vía electoral tenían un propósito definido, esto es instaurar por fases un régimen comunista, aprovechando la alta popularidad que logró con las expectativas creadas. Estas expectativas estaban sintetizadas en una supuesta redención social no lograda en la mal llamada IV República, muy vilipendiada por este régimen depredador de la Democracia.

La constitución ha venido siendo violada dando los pasos uno hacia adelante y dos hacia atrás al estilo de Vladimir Lenin en su objetivo de avanzar hacia el comunismo. El primer gran paso hacia el comunismo lo fue sin duda la concentración de los poderes, facilitado por el error de la oposición de no participar en las elecciones parlamentarias de 2005. Desde entonces el régimen ha venido avanzando en la acumulación de poder. Se han expropiado medios de comunicación de prensa, radio y televisión. Se han confiscado y expropiado miles de empresas industriales, agrícolas y comerciales, hoy funcionando mal o cerradas, disminuyendo la producción nacional y aumentando por ende la necesidad de importar.

Mientras las necesidades de importar fueron aumentando por la disminución de la producción interna, fue a su vez mermando la capacidad de importar por la estafa de las reservas internacionales. Esta estafa de las reservas internacionales fue legalizada al modificar la Ley del BCV en el 2005 para tomar directamente estos activos por parte del gobierno a través de los fondos parafiscales FONDEN y BANDES. A esto se agrega la estafa de las reservas internacionales por la vía del control cambiario. Entre los fondos parafiscales y el control cambiario se han esfumada más de 300.000 millones de dólares, que muy bien pudiera ser hoy el nivel de reservas internacionales de un país petrolero como el nuestro. El comunismo como sistema económico es improductivo y lo que hace es producir miseria con represión. Prometen las reivindicaciones sociales que nunca llegan por ser un sistema retrógrado en la producción y distribución de los bienes materiales y los servicios. El ejemplo más expedito es el de la Unión Soviética, cuyos pueblos se cansaron de esperar el bienestar durante más de 70 años y se desplomó sin disparar un tiro.

Este régimen agónico lleva 18 años destruyendo la democracia, sus instituciones, estatizando la economía con controles cada vez más represivos de las iniciativas y las creatividades individuales. El control cambiario lleva 13 años con sus nefastas consecuencias en un creciente latrocinio sin ningún tipo de control y castigo por parte de los organismos públicos de justicia subordinados al poder ejecutivo. Se inventan cada vez más controles perversos de precios que cercenan la producción nacional. La producción interna de bienes materiales y servicios viene disminuyendo, aumentando desde luego la necesidad de importar que se reduce cada vez por la insuficiencia de divisas para comprar en el exterior.

El finado presidente Chávez arremetió hasta con los carniceros y ahora Maduro arremete contra los panaderos, culpándolos de la ineptitud gubernamental. Es típico de los gobiernos comunistas culpar al sector privado y al imperialismo de su ineptitud, es la retórica comunista de defenderse ante el fracaso de ese sistema socio económico y político. No se reconoce el poder legítimo y originario de la Asamblea Nacional, tres de sus diputados fueron despojados arbitrariamente de su investidura. Más de 150 presos políticos con juicios amañados, a unos cuantos no le han podido fabricar delitos. Cientos de exiliados, para colmo presos con boletas de excarcelación sin ser liberados y la Defensoría del Pueblo sin actuar.

El referendo revocatorio presidencial fue secuestrado por el bufete del gobierno llamado TSJ con la anuencia complaciente de la oficina electoral del PSUV llamada CNE. No se han realizado las elecciones regionales, ni se han programado, saben que las tienen perdidas, es el guión de los Castro, de no realizar elecciones que no garanticen el triunfo al gobierno. Así actúan los regímenes comunistas, hacen elecciones cuando están seguros de ganar o hacen elecciones de cuadros que hasta la fecha no han podido realizar. En Cuba por ejemplo, hacen elecciones de cuadros controladas por el partido comunista y un Estado totalitario que controla a toda la economía y a la sociedad, elecciones dentro del mismo partido, despachándose y dándose el vuelto. No hemos llegado a ese extremo, pero está dentro de la estrategia comunista del régimen. No creo que lo puedan lograr ante una mayoría de más del 85% de la población que rechaza a este régimen.

Economista, profesor titular de LUZ, Miembro de Venezuela Positiva